Wada noolaasho Siyaasadeed!!!.

Haweeneydii ayaa Tiri: Qaaliyoow, Ninkaan muddadii aan is qabnay, Xoola yaro kuma nicin, Raganimo iyo Samirna waa lahaa. Hadda waan maqlayaa in la i furay oo muddadii Calafka aan isku leheyn ey dhamaatay ee Shiikhoow, Sharciga iiga fiiri, muddo kordhin Nikaax, Annaga oo aan is qabin in aan hal sanno ku wada noolaano. Haddii taa la waayo, Qaaliyoow waan ogolahay furiinka, laakin 6 bil oo wada noolaasho ah, ha naloogu daro.