Ogaal wadaag. Awoodda “Somali Passport”, Alla ha ku tuso.

Passprt-ga Somalida waxaa lagu tagi karaa in ka badan 32 Dal Visa la’aan iyada oo Visaha Si fudud lagaaga siinayo Garoomadda Dalalkaa ” Visa on arrival” iyada oo Ticket ka ey si fudud kuu siinayaan Shirkadaha Dayaaraduhu, uuna ogolaaday Ururka (Intrrnational Air Transport Association) – IATA. weliba qaarkood hadiiba and passport Somalia wadato, waxaa lagaa rabaa oo kaliya in aad 24 kadib is diiwaan galiso oo aad sheegto in aad Dalkaa joogto.