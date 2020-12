Erayga (Madaxweyne) in laga tanaasulo maxay ka qabaan madaxda maamul-goboleedyada?

Shirka oo socon doonaa muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa qeyb ka ah dood cilmiyeedyo looga hadlayo xaaladda dalka, sida Amniga, Siyaasadda, Dib u eegista Dastuurka iyo sida Soomaaliya uga bixi karto marxaladda kumeel gaarnimada si dalka ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sanadka 2025-ka.

Dhanka kale caadiyan hogaamiyeyaasha Dowlad Goboleedyada ee Soomaaliya ayaa waxaa loogu yeeraa madaxweyneyaal, taasi oo in badan dadku ay is weydiiyaan sidee ayaa madaxweyne loo dhihi karaa qof gobol xukuma, ama imisa madaxweyne ayay Soomaaliya leedahay?

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas sii raaciyay: “Soomaaliya sida dastuurka uu dhigayo waa in gobolka uu ka mid noqdo dowladda federaalka, marka haddi la is fahmi waayana waa laga bixi karaa xubinimada, Soomaali hadday is fahmi weyso isku dabranaan mayso ayaan is leeyahay. Soomaalida waa inay fahanto sababta loo qaatay dastuurkan oo ay dadku heshiis ku yihin.”