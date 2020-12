Mashruuca Beenta, Adigana ma laguugu siray?.

5. Qoraaladooda waxaa ka muuqdo hab dhaqan ah in ey diidan yihiin, Fikirka Xurta ah, ama in ey Jawaasiis yihiin.

7. Haddaad Qoraaladooda dhuuxdo, waxaad Dareemee in loogu talagalay in ey Dadka Nacsiiyaan: Kalmadaha Qaran, Wadani, iyaga oo Qofkii Qaranka jecel ku tilmaamayo Qaran Dumis, shisheeye kalkaal, waa sifadii iyaga lagu tilmaami lahaa, waxa ey sidaa u yeelayaan si ey Adiga kuu nacsiiyaan Midnimada iyo Qarannimadda.

FG: Adiguba sameey Cilmi baaris Madax banaan oo xur ah, Adigaa Arki doontida Xaqiiqda, iyo been badan oo sidii laguugu celcelinayay aad iska Aamintay Adiga oo aan Dareemin.

Waa dhici kartaa. a) in Cilmi baaristaada ey ka soo baxdo in aan Anigu khaldanahay, oo aad i saxdo. b) in aan isku raacno in qoraalkaani saxan yahay, Cilmi baaristaada kadib.Labadaba natiijo tii kuu soo baxdo waan soo dhaweynayaa.