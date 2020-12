Guddoomiyaha gobolka Mudug oo ka jawaabay hadalkii Sheekh Umal.

Hadalkiisa ayuu sii watay, wuxuuna sii raaciyay: “Wixii khalad ah oo aniga iga dhacay, oo ku khaldamidda diinta ah ama carrabka wax iga raacay waxaan uga toobad keenayaa Alle sababtoo ah nin muslim ah baan ahay. Sheekha waa nin culimo ah, ixtiraam baana u hayaa, nasiixaduna waxay ku jirtaa in qofka isagoo aan sharaftiisa wax loo dhimin jirkiisana la danqin wax loo sheeko, si uu warkaaga kaaga qaato. Waxaa igu filneyd inuu igu dhaho khalad baa kaa dhacay ee ka laabo, waana aqbalay isaga iyo culimada kalena waan ka maqlay waana cudur daartay.”

Wuxuu guddoomiyaha sheegay in sheekha aan looga baahneyn inuu isaga ku tilmaamo qof aan salaad tukanin. Laakiin BBC-du ma xaqiijinin in Sheekh umal uu guddoomiyaha ku sheegay in salaadda ka taga, marka laga reebo inuu soo xigtay hadalkii ahaa in Sanyare “uusan masaajidka ku tukanin”.