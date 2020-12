Maxkamadda UK oo 12-sano xabsi ah ku xukuntay 29-jir Soomaali ah oo Mindi shafka ka geliyay Lanush Alija.

Ibraahim Cabdullaahi oo ah 29-sano jir Soomaali ah waxa ay Maxkamad ku heshay inuu Mindi shafka ka geliyay Lanush Alija oo ay ku dagaalameen Wadada Hutton magaalada Sunderland Dalka UK November 2019-kii.

Dhageysiga dambiga loo heysto Ibraahim waxa gashay Maxkamad ku taalla Magaalada Newcastle, waxaana la horgeeyay marqaatiyaad ku marag furay dambiga loo heysto muwaadinkaan Soomaaliyeed.

Waxa uu Ibraahim qarka u saaran yahay in go’aan maxkamadeed dib loogu masaafuriyo dalkiisa hooyo ee Soomaaliya, sabab la xiriirta gacan-qaadka uu sameeyay oo waxyeelo u geysatay dhibbanaha oo la sheegay in dhuunta & Shafka ka dhaawacday mindida.

Qareennada u doodaya wiilkaan Soomaaliga ah ayaa sheegay in Mindida uusan u adeegsan dagaalka, taasina ay meesha ka saareyso in si ula kac ah uu ugu duray Alija, balse waxaa taas kahor yimid qareennada dhanka kale.

Ibraahim Cabdullaahi ayaa ku caqliyeystay Soomaaliya, waana tan keentay in uu jebiyo mid kamid ah shuruucda adag ee adeegsiga walxaha dadka dhaawaca u geysan kara oo ay qayb ka tahay Mindida.

Sunderland knifeman who stabbed rival in the neck during fist fight jailed for 12 years – Chronicle Live

Warbaahinta qaar ayaa tebisay in Ibraahim uu qaadanayo kala bar xukunka ku dhacay ee 12-ka sanno ah waa haddii lagu guuleysto racfaanka uu damacsan yahay in uu ka qaato go’aanka maxkamadda, balse haddii uu ka aamuso waxa uu dhammeysan doonaa muddada lagu xukumay.

Dhibaatada Tooreyda oo ah tan ugu weyn ee galaafatay nolosha dhalinyaro Soomaali qayb ka tahay ayaa ku badan Dalka Ingiriiska, Booliiska ayaa sheegay in ciqaab adag uu muteysanayo qofkii lagu qabto.

Xigasho: Sunderland echo.