Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo dalka dib ugu soo laabtay

MUQDISHO:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, kaddib markii uu dalka Jabuuti kaga qeyb galay Shir-Madaxeedka 38-aad ee aan caadiga ahayn ee dalalka Urur Goboleedka IGAD.

Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud oo ka mid ahaa wafdiga Madaxweynaha ayaa warbaahinta uga warbixiyey qodobbadii kasoo baxay Shirka ee khuseeyay dalkeenna.

Wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay u diyaar garowday shirka sidii ay ugu soo bandhigi laheyd eedaymaha ay u soo jeedisay Kenya sido kalana madaxdii IGAD, ee shirka joogay ay dowladda Soomaaliya u soo jeediyeen in arrinkaan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhaxdeeda lagana gaaro is afgarad.

Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa sheegay in shirar doceedyo kala duwan oo ay la galeen madaxdii ka soo qayb-gashay shir-madaxeedka 38-aad ee aan caadiga ahayn ee dalalka urur Goboleedka IGAD, Soomaaliyana ay shuruud ku xirtay in la soo celiyo xiriirkii ay la lahayd Kenya, taas oo ah in IGAD, ay guddi xaqiiqo raadin ah u dirto xadka labada dal, halkaas oo Kenya ay ka abaabulayso Jabhad ay doonayso inay nabadgalyada Soomaaliya ku waxyeelayso.