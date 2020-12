War Ciyaalka, Diblomaasiyadda macnaheeda ha loo sheego=Nasashada Jimcaha.Q- 231=

3. Oday Caruurtiisa la dardaarmayay ayaa yiri: Marba Haddaad ogolaato, Dacay, Galaan ama Liijaan in laguugu hogaamiyo, Muhim ma ahan Cidda kugu hogaaminee in ey tahay, Caruur yar, Haween, Nin waalan, ama in Rati kale laguugu xiriiriyo. ( F.S: 3aad)

6. Wasiir Qurba joog ah oo UK ka yimid ayaa la qayilaayay Wasiir kale oo Norway ka yimid, waxaana u shidnaa Heestii Sharma Boy. Wasiirkii Reer UK ayaa yiri: Shaqo waxaan ka bilaabay, Nadiifiye, kadiban waxaan noqday Taxi Driver. weligeey isma leheeyn Tolkaa ayaa Xildhibaan kuu dooranayo, kadibna Wasiir ayaad noqonee. Kii Reer Norway ayaa ugu jawaabay. ME TOO, me too ……..Anigaba sidaa oo kale.