En Somalie, le retrait des troupes américaines est considéré.

NAIROBI, Kenya – Les Somaliens craignent qu’une décision des États-Unis de retirer leurs troupes de leur pays ne soit considérée comme une victoire pour les militants liés à Qaïda qui y font des ravages depuis des années et sèment le potentiel d’un nouveau chaos à un moment particulièrement délicat pour leur pays et la région.

Des élections présidentielles somaliennes sont prévues dans à peine deux mois, la guerre éclate en Ethiopie voisine et les militants, du Shabab, sont toujours forts malgré des années de raids et de frappes de drones menés par les Américains.

Le timing de l’annonce du Pentagone vendredi, disent certains Somaliens, est terrible.

«La lutte contre le terrorisme mondial est toujours en cours et nous devons encore gagner la bataille pour la paix et la sécurité pour l’emporter», a déclaré Ayub Ismail Yusuf, un sénateur somalien, qui a qualifié la décision américaine de «intempestive» sur Twitter. «Nous ne devons pas renoncer à nos succès.»

À l’université de Mogadiscio, Abdullahi, un étudiant en sciences politiques de 23 ans, a déclaré qu’il craignait que les Shabab ne puissent désormais «frapper sans peur» dans la capitale.

«Désormais, leurs dirigeants peuvent se déplacer facilement d’un endroit à l’autre avec peu de menaces», a-t-il ajouté, demandant que son nom complet ne soit pas divulgué pour se protéger contre d’éventuelles représailles. Il habite près des restes calcinés d’un glacier blitzed par un kamikaze Shabab le 27 novembre, une attaque qui a tué sept personnes.

Le Pentagone dit qu’il «repositionnera» une partie des 700 soldats américains estimés en Somalie vers d’autres parties de l’Afrique de l’Est – probablement le Kenya et Djibouti – et continuera à mener des raids contre les Shabab et un plus petit groupe de combattants de l’État islamique dans le nord de la Somalie. bases dans les pays voisins.

Les frappes de drones, qui ont tué de nombreux commandants Shabab supérieurs et intermédiaires ainsi que des dizaines de civils, continuera.

Le président Mohamed Abdullahi Mohamed de Somalie n’a pas immédiatement réagi à la décision américaine, annoncée vendredi soir dans le cadre de la volonté du président Trump de mettre fin à ce qu’il appelle les guerres sans fin des États-Unis avant de quitter ses fonctions le 20 janvier. Si des craintes sur le retrait, qui est attendu par mi-janvier, sont pleinement mérités n’est pas encore clair.

Ce qui semble certain, cependant, c’est que le gros des changements sera supporté par Danab, une force d’élite somalienne que l’armée américaine a prise sous son aile après sa formation en 2013. Depuis lors, les soldats américains ont formé et armé les commandos somaliens, dont le nombre est passé à environ 1 000, et les a souvent accompagnés lors de raids contre les Shabab.

Le colonel Ahmed Abdullahi Sheikh, qui commandait Danab entre 2016 et 2019, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les États-Unis continuent de financer et d’armer la force d’élite. Mais le rôle crucial de «conseiller et aider» des États-Unis – les Américains aidant les officiers somaliens à planifier des raids et les accompagnant dans les échanges de tirs – ne sera pas facilement remplacé, a-t-il dit.

«Vous pouvez lancer et organiser des opérations depuis des pays comme Djibouti et le Kenya, mais ce n’est pas la même chose que d’être dans le pays», a déclaré le colonel Sheikh. «Vous ne pouvez pas entraîner une force à distance.»

Même avec des années de soutien américain, la Somalie n’a pu que partiellement émousser la puissance du Shabab.

Le groupe contrôle des pans du sud de la Somalie, où ses combattants tendent une embuscade et bombardent des soldats somaliens et des soldats de la paix de l’Union africaine. Un rapport récent du gouvernement américain c’est noté que le Shabab a été impliqué dans 440 événements violents en Somalie entre juillet et septembre – le nombre le plus élevé en deux ans.

La pression américaine et somalienne a cependant réussi à endiguer des attaques sophistiquées à grande échelle à Mogadiscio, a déclaré Omar Mahmood, analyste somalien à l’International Crisis Group, une organisation de recherche sur les conflits.

Source: New York Times