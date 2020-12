Soomaaliya oo la dagaalamaysa ka ganacsiga Haramcadka.

Muqdisho: Iyadoo adduunka laga xusayo Maalinta Haramcadka Caalamiga ah oo Jimce ah, Soomaaliya ayaa la dhigay goobta oo ah meesha ugu weyn ee Haramcadka looga ilaaliyo waddamada Khaliijka.

Harimacadka badankood – badanaa ubadka – waxaa la sheegaa in laga soo dhoofiyay Kenya iyo Itoobiya, iyagoo raadinaya jidka ay u galaan Somaliland – oo ah dhul iskeed ugu dhawaaqay gooni u goosad waqooyiga Soomaaliya – halkaas oo ay diyaar ugu yihiin in loo diro dalalka Khaliijka. dalab badan oo loogu talagalay duurjoogta qalaad, badiyaa in looga dhigo sidii xayawaan gurijoog ah.

20-kii Oktoobar, laba dhacdo oo kala duwan isla maalintaas, 10 qof ayaa lagu qabtay Somaliland oo lala xiriirinayo ka ganacsiga wiilasha haramcadka ah, 10 ka haramcad ayaa laga badbaadiyey tahriibiyeyaasha duleedka Hargeysa – magaalada ugu weyn Somaliland.

Wasaaradda Deegaanka Soomaaliya iyo Sanduuqa Ilaalinta Haramcadka (CCF) waxay safka hore uga jireen badbaadinta dadweynaha Haramcadka Bariga Afrika oo ay u hanjabeen ka ganacsiga sharci-darrada duurjoogta.

Dowladda Soomaaliya waxay la shaqeyneysaa dhammaan hay’adaha samafalka ah iyo maamulayaasha duurjoogta sidii loo joojin lahaa ganacsiga.

Sida laga soo xigtay CCF: “Qiyaastii 300 haramcad ah, oo ubadkoodu badan yihiin, ayaa laga tahriibiyaa Bariga Afrika sannad kasta, inta badanna waxaa la soo mariyaa Somaliland. Qaar badan oo ka mid ah ayaa dhinta ka hor inta aan la safrin. Kuubaska, oo inta badan u dhexeeya saddex illaa 10 toddobaad [jir], ayaa laga qaataa hooyadood inta ay ugaarsiga ku maqan tahay ama aargoosi loo qaaday markii loo arko in ay ugaarsi ku hayso xoolaha.

“Waqtigaan la joogo, waxaa socda dadaallo lagu doonayo in lagu sameeyo xarun lagu xannaaneeyo duurjoogta joogtada ah ee Somaliland,” ayuu yiri CCF.

Jimcihii, Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho waxay horseed ka ahayd la-dagaalanka ka ganacsiga sharci-darrada ee haramcadka, iyadoo bayaan ay soo saartay ku yiri: “Ka ganacsiga duurjoogta wuxuu khatar ku yahay jiritaanka Haramcadka Geeska Afrika. Haramcad ayaa laga helaa duurjoogta Itoobiya iyo Kenya, iyada oo laga ganacsado Soomaaliya oo dhan, ka dibna lagu iibiyo Jasiiradda Carabta sidii xayawaan guri joog ah, ayaa joojiya ka ganacsiga Duurjoogta ”.

Mary Wykstra, oo ah agaasimaha Action for Haramcadka ee Kenya horayna u soo noqday agaasimaha Kenya ee CCF, ayaa u sheegtay wakaalada wararka ee Anadolu in ka ganacsiga haramcadka uu dhibaato ku hayo dadka ku nool bariga Afrika ee haramcadka maxaa yeelay inta badan waxay xooga saaraan dhalinyarada haramcadka.

“Taariikh ahaan xilliyadii Sarsarka iyo Kaysarradan tan (Bariga Afrika) waxay ahayd wadada taraafikada ee halka haramcadka laga qaado, sida haramcadka ugu soo guurayo Somaliland taas kama hubno,” ayay tidhi.

Waxay raacisay: “Qaabka ay tahay in haramcadka loo qariyo si aan loo ogaanin markay sii marayaan halkan [Kenya], marka ay soo galaan Somaliland waxay ku sugan yihiin xaalad aad u xun, marka haa saamayn weyn ayey leedahay oo ku saabsan dadweynaha haramcadka Bariga Afrika ”.

Wykstra wuxuu xusay in dagaalka ka dhanka ah ganacsiga sharci darada ah ee haramcadka aan lagu guuleysan karin inay iskaashi ka dhexeeyaan dhamaan wadamada Bariga Afrika, isagoo carabka ku adkeeyay in waddamada ay u baahan yihiin “inay joojiyaan ninka dhexe iyo badeecada ugu dambaysa sidoo kale, taasi midna ma qaban karto. dalka keligiis, waa in lagu sameeyaa dadaal iskaashi, laguma qaban karo NGO-yada, waa in lagu sameeyaa heer dowladeed ”.

Dowladda Soomaaliya ayaa qabaneysay tahriibiyeyaasha haramcadka ka hor inta aysan xoolaha u dirin dalalka Khaliijka, gaar ahaan afartii sano ee la soo dhaafay. Dadaallada waa la batay laakiin wali tahriibiyeyaashu waxay helayaan qaabab ay ugu diraan xayawaannada qalaad si loola dhaqmo sidii xayawaannada waddamada Khaliijka.