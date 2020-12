Somaliya, Wakhtigu waa ku socdaa!!!.

Musharixiinta ayaa ku baraarugay in Haweeneydu ey fool tahay, Umulisadii ayaa sheegtay in Haweeneydu ey aad u tabar yartahay oo eyna toos u dhali karin una baahan tahay Qaliin deg deg ah iyo In la geeyo Isbitaal weyn, weliba Umulisadu waxa ey intaa ku dartay in Cunugu uu mar hore ku dhintay Uurka hooyada, eyna waajib tahay in aan Runta la iska indha tirin.

Musharixiinta iyo Muxaafidka ayeey u sheegtay in aan Laba Bil dib loo dhigi karin ilmo kafka soo galay, oo hore looga hilmaamay Abaay Abaaydii iyo Madaxshubkii Kurtii Xaamilo.