SOUTH AFRICA Dhaca ama Dafista Telefoonada ayaa ku soo badanaya,

SOUTH AFRICA Dhaca ama Dafista Telefoonada, ayaa kusoo kordhay Xaafadda Bellville ee Magaalada Cape Town, iyadoo 24-kii saac ee ugu dambeeyey la ii xaqiijiyey ilaa Saddex dhacdo oo mid ka mid ah Gabar Soomaali ah Nin Baaskiil wata uu isku dayey inuu ka dafo Mobile-keeda si xoog ah, balse nasiib wanaag uu dhulka uga dhacay.



Baaqeena ayaa ah in la feejignaado oo aad looga taxadaro marka Telefoonada lagu hadlaayo ama la yareeyo dhaqanka ah in Mobile-lada gacanta lagu sito lala laafyoonayo Laamiyada, taasoo keenta in mararka qaar xitaa gaari ku agmaraya qof ku jira uu kaa dafo, in badan ayeyna taasi dhacday.

Abdulrazak IndhaJaceyl