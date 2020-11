Bikila Hurisa “Weerarka lagu qaadayo caasimadda Tigray, ma noqon doono dambi dagaal oo la geysto”

By

Wasiir ka tirsan dowladda Itoobiya ayaa BBC-da u sheegay in howlgalka militeri ee la filayo in lagu qaado caasimadda Tigray ee Mekelle in uusan noqon doonin dambiyo dagaal oo laga geysta halkaas.

Bikila Hurisa wuxuu sheegay in howlgalk lagu bartilmaameedsan doono oo kali ah hogaamiyeyaasha TPLF ee galay ‘khiyaano qaran’ si loo soo gabagabeeyo howlgalka militeri.

Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in militeriga ay isku dayi doonaa sidii shacabka ku nool Mekelle looga ilaalin wax dhibaato ah.

Wuxuu ugu baaqay shacabka in guryahooda ay joogaan.

Shaley ayay aheyd markii Abiy Axmed uu sheegay in la galayo wajigii ugu dambeeyay ee dagaalka ka dhan ah maamulka Tigray, ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo in howlgalka uu bilowday iyo in kale.

Qaramada Midoobey waxay ka digtay in weerar lagu qaado Mekelle ay horseedi doonto in waxyeelleyn loo geysto dadka rayidka ah isla markaana ay dhici karto suurtagalnimada ah in la geysto tacaddiyo halis ah oo ka dhan xeerarka caalamiga ah.