Kuwa Dowlada la taliyo ma isha Bidix iska bixi ayeey kula taliyaan Madaxda, mise…=Nasashada Jimcaha. Q-226=

1-Axmed ayaa Caasha Turuko oo uu jeclaa u ballan qaaday in uu Guursanayo. Markii uu ka helay quruxda Wajigeeda. Caasho ayaa dareentay in Daawadii Turukadu Wajigeeda ka sii baxeeyso, waxa eyna go’aansatay in ey Indha shareer xirato . Axmedna waa ka diiday in ey Wajigeeda tusto Guurka ka hor. Markii ey Aqal galeen ayuu Axmed Arkay Caasho Wajigeeda oo ka duwan kii hore ee uu arki jiray. Waxa uuna ku yiri: Waad i khayaantay. Waxa ey ku tiri: Macna male, Gabadha Quruxdeedu waxa ey ku jirtaa Ragga Jeebkooda. Axmed Kuma qancin. ( F.S: 1aad).

Maalin kadib ayaa Axmed Nabar uga soo baxay Garka, waxaana laga xiiray Garkii ,Axmed waxa uu yeeshay Muuqaal ka duwan kii hore. Waxa ey ku tiri: waad i khayaantay. ( F.S: 2aad)

( Gabdhoow, haddii Wiilashu idin yiraahdaan: Indha shareerka iska qaada, Adinkuna ku dheha: Garka iska soo xiir Guurka ka hor. Ar Siyaasiyiintana Doorashada ka hor…..)

2-Nin ayaa Gabar uu jeclaa ey Diiday, kadibna waxa uu u tagay Nin wadaad ah oo u dhiibay Ul uu ku akhriyay Madiido, kuna yiri: Ushaan ku taabo Gabarta. Ninkii Ushii ayuu qaatay waxa uuna isku qariyay Luuq Gabdhu ey soo mari jirtay, Luuqii ayaa Dameer soo maray. Ushii ayuuna ku taabaty. Ilaa hadda Dameerkii Ninkii ayuu daba socdaa. Dameerkii Mar kasta Derbigii Jaceeylka ayuu taagan yahay Isaga oo ku fikirayo in uu is dilo. ( F.S: 3 & 4aad)

( Somaliyana waxaa jiro, Dad Ul Madiido Siyaasadeed lagu akhriyay ey khalad ugu dhacday)

3-Somalida Cabirkii ayaa ka dhumay. Beel Tuula Degan iyo Beel Gobal degan ayaa is qabsaday, Tii Tuulada deganeyd ayaa leh, Beel weeynteena iyo Beeshaan Arrintu na dhaxmartay. Nin Doob ahaa ayaa guursaday Gabar 17 jir ah, 6 Billod kadib ayuu Guursaday Naag Kale oo hantiile ah oo 50 Sanno jirto. Tii 17 jirka aheyd ayaa la leeyahay Min weeyntii, tii kale ee 50 jirtana Min yaradii.

( Maxaa lagu cabiray? Mise waa Maahmaahdii Somalida ee aheyd: Xaarku Hadduu Lacag lahaan lahaa waxaa la dhihi lahaa Xaaji Jiljilac).

4-Hadda ka hor ayaa Baabuur 10 Qof oo Qaraabo ah ey saarneyd ayaa ku gadoomay Gaalcayo meel u dhaw. Laba qof oo dhaawac culus aheyd oo la soo badbaadiyay ayaa la keenay Isbitaalka. Isla Galabtii ayaa BBC du sheegtay in Gaari ku Gadoomay Gaalkacyo ey ku wada Geeriyoodeen 10kii Qof ee Qaraabada aheyd ee saarneyd.

Kalkaaliye Sare Jaamac Dheere ayaa Qolkii u soo galay 2dii Nin ee dhaawaca Culus ahaa, kuna yiri: Waryaada waa taa BBCdu idin sheegtay in aad wada dhimateen ee deg deg Qolka uga soo baxa intaan Datoorku imaan, Hadii kale Run run ayaad u dhimaneeysaan. Maxaa idinka reebay Qaraabadiina?

(Waryaa, Labadiina Beeshiinaa idin soo doortay ee Liiska xildhibaanada Dowladu soo Qoratay kuma jirtiin, ka baxa Baarlamaanka)

5-Nin ayaa Xaaskiisii ku soo Dacweeysay, Maxkamada iyada oo furiin Doon ah, waxa eyna tiri: Qaali Ninkaan 3 Sanno ayuu i qabaa ilmana uma dhalin. Ninkii ayaa ku yiri: Qaali waa runteed, 3 sanno ayaan qabaa Ilmana iskuma dhalin, Laakin iyaduna Habeen kasta Kastuumo ayeey ku seexataa.

(Siyaasiyiintii aan 3 Sanno wax qaban, ma waxa ey ku marmarsimoon doonaan, Kastuumaa la ii gashaday. Ma cudur daar la aqbali karaa, Kursiga ma isku sii Celin karaan. ( F.S: 5aad).

6- Nin isha Bidix ey Xanuunee ayaa u yimid Saaxiibkii, kuna yiri: Saaxiiboow Xalay ma seexan ilshaan Bidix ayaan ka seexan waayay. Saaxiibkiis ayaa ugu jawaabay Saaxiiboow Anigaba Usbuucii hore Goows ayaa i xanuunayay oo aan ka jiifan waayay, waxaan tagay Isbitaalka Somali Sudaanees ee Xaafadda Hodon, waana la iga soo Bixiyay Goowskii, waana ku caafimaaday, ee Adiguna tag, Numbarku waa $ 20 kaliya ee iska soo bixi Ishaan….Waxaan la yabay Hayadda la talinta iyo Dhiiri galinta Guurka Somaliyeed, 4ta Qof ee ugu Sareeyso waa Doobab aan Xaas leheeyn.

( Kuwa Dowlada la taliyo ma isha Bidix iska bixi ayeey kula taliyaan Madaxda, mise wax iyaguba eynan sameey Karin ayeey Madaxda kula taliyaan).

Qore: Yahya Amir.