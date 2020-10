Anniguna Maanta ayaan is sharaxay!!!.

waxaan Ballan qaaday Haddii la i doorto in aan soo rari doono warshadaha waaweyn ee Dalka Shinaha, in Beeraha ey noo tacbi doonaan shuruud la’aan, Annaguna aan Iska cuni doono, in aan Cuna qabateyn saari doono UN-ka, haddii ey fulin weeydo Shuruudaha qaar, in aan Shucuubta Baahan ee Khaliijka aan u qori doono Lacagta Ceeyrta, waxaan ballanqaaday in Ciidamada Darwiishta Somalida aan kala dhax dhigi doono Giriiga iyo Turkiga.