Parfasoor Somali, hadduu sidaan u hadlayo, oo Anshax xumidaan soo qorayo, kii aan wax baran maxaad u maleeynee, Prof. Somali xaal qaado.

Dadku in ey ogaadaan waxa ka dhacayo Hareeraha Aduunka Xaq ayeey u leeyihiin si ey uga sii digtoonaadaan.

Markii iigu Dambeeysay ee aan Norway tago, ayaan shir Somalidu ku qabatay Oslo ka iri: in kabadan 2000 Caruur Somali ah ayaa laga qaaday waalidkoodna dib u arki maayaan inta ey noolyihiin Caruurtooda, Owday Demoqaraadiyada iyo Xuquuqul insaanka ey Norway Sheeganee Haddiba waalid iyo Ilmihiisa la kala qaadayo, Somalidii qaar ayaa igu yiri: Arrintaani waa jirtaa ee Adigu haka hadlin, waxaa tahay Professor ey Dowladu marti qaaday, kana tirsan Jaamacad Norway ku taal.

Haddii aan Arrimaha Jinsiga Dadka uga digana waxaa la leeyahay waa Anshax xumo waxa uu ka hadalayo Nin prof.Sheeganayo.

1. Somalida Norway waxa ey ku leeyihiin Dowladu Masaajidda ayeey Lacag ku bixisaa Annaguna waa ku Dagaalnaa. Maxaa laguu siiyay Lacagta? Norway waxa ey tiraa Dalku waa Dimoqaraadi, Xuriyadda Diimaha ummadaha kale waan Xaq dhowrnaa.

2. Usbuucaan Norway waxa ey soo saartay Sharci Mamnuucayo in ey isguursadaan Dadka ilama Adeerka iyo ilma Abtiga ah, iyaga oo leh wadamada Muslimka ayaa waxaa ka yimaad Dad guurkooda la isku soo qasbay oo qaraabo ah, Laakin taa Annaga Diinteena ayaa ogol, maxaa loo diidaa Xuriyadda Diinteenu na siisay.( F.S:1aad)

2. Sharciga Norway waxa uu ogolyahay in Dadka iyo Xayawaanku is guursadaan, ( F.S: 2aad) ee Gabadha la yiraa, Barbara oo 23 jir ah ey isku guursadeen Eeyga Rudolf, Shaciguna ogolaaday “Zoocontrctual Union”

3. Gabadha Hindida ah ee loo guuriyay Eeyga iyada oo la leeyahay waa qumayo.( F.S:3aad)

4. Hareeraha Aduunka Anshax xumo ayaa ku fiday ee iska ilaali , Dad Lo’, Bisad, Faras, Rah, Abeeso iyo Xattaa Kaluun Aroosayo, ( F.S: 4-8aad).

5. waxaa hore u jiray Boqoro chinees iyo Irish ahaa oo Fardo aroosay, Farcoonkii la dhihi jiray, Tutankhamun waxa uu aroosay walaashii isaga oo leh waxaan ka dhowrayaa dhiiga Reer Boqor in uu Cid kale ku milmo. German waxaa Baarlamaanka la horkeenay in la ogolaado Sharci ah in Walaaluhu is guursadaan Lana baa’biyo Sharcigii arrintaa mamnuucayay Farqraddiisa 173aad, Guddiigii loo xilsaaray oo ahaa 14 Qof ,9 ka mid ah ayaa diiday oo tiri Maya walaaluhu isma guursan karaan. Laakin wadama Badan oo Reer Galbeed ah waxaa jira walaalo is guursanayo, Annagana Ilma Adeertii Sharcigeenu ogolaa ayaa Dambi nalooga dhigayaa.

6. Balinees, ayaa waxaa lagu qabtay Ngureh Alet in uu Sac fara xumeeyay, Maxkamaddii ayaa ku xakuntay in qasab uu Sacii ku guursado, Sudan ayaa Sannadkii 2006 lagu Xakumay Nin Ri, kufsday in uu khasab ku guursado Ridii, Naag kale uuna guursan karin.

7. wadanka Thailand waxaa Mamnuuc ah in Laba walaalaa ey is guursadaan, Laakin markii aan Tagay Magaalda Bangkok, waxaa jiray Aroos Laba walaalo ah, Ardayga Cabdirashid oo Somali ah, ayaaba iiga markhaati ahe, Markii aan weydiiyay Arooskaan soow sharciga Thailand ka hor imaan maayo, waxaa la igu yiri: Maya, waa is Aroosi karaan haddii ey yihiin wiil iyo Gabar Mataano ah oo isku mar uur galay, hal hooyana ey wada dhashay isku waqti, midaa oo kaliya ayuu sharcigu ogolyahay. ( wixii kale ee aan Thailand kula yaabay Mar kale ayaan soo qori doonaa).

8. Anshax Xumadaasi hore ayeey Dunida uga jirtay, Diinteena ayaa Noo sheegtay Reer Qoowmu Luud wixii ey sameey jireen iyo Ciqaabtii ku dhacday, Naagtii Fircoon, Anshax xumidii ey la damacday Rasuulkii Alla u soo diray, Nabiyu Laahi Yusuf CS.

9. Hadda waxaa jiro Wiilal Somaliya oo Caalamka meela ka mid ah Rag kale guursaday, taa oo ka soo horjeedo Diinteena iyo Dhaqankeena, Anshax xumidaasi Dalka waa ka dhacdaa oo markhaati ayaad ka tihiin, Rag Somaliya Maxkamado lagu soo Saaray, Rag kale oo ey u Galmoodeen, waana wax loo Baahan yahay in laga hor tago oo Dadka lagu Baraaruhiyo, war helaa talo helee. iyo in ummadda lala wadaago khatarta Anshax xumida ku fideeyso Dunida iyo Dalka.

Haddii aad ka hadasho, oo aad Ummadda u sheegto ,ka Macallin ahaan. Dad ayaa ku leh,………

10. Commenti No.1, Somaliya, Haddii professor kii sidaan u hadlayo, oo Anshax xumidaan soo qorayo, kii aan wax baran maxaad u maleeynee, Prof. Somali xaal qaado. …….

11. Asaxaabteeyda Facebook ,Talo iga siiya. Xog Ogaalka Aqooneed iyo waaya aragnimo wixii aan u soo joogay, ma wadaagnaa mise waa joojiyaa oo waa Anshax xumo?. Nasashada Jimcahana ma ka reebaa Xikmadaha Tusaaleeynta ee aan ugu digaayo Bulshada ee Dadka qaar ey si kale u fahmeen iyo Fiiri Sawiradana???.

11. Comment No2……..Adigana kuu dhaafay.