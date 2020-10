Macnaha astaamaha ololaha siyaasadeed ee doorashooyinka Afrika.

“Mar kasta oo astaantu tahay mid si fudud loo garan karo waxa fududaata in taageerayaashu xusuusan karaan xisbiga leh ee ay doonayaan. Xisbiyada qaarkood ayaa u haysta in ay fiicantahay in ay qaataan astaamo ay shacabku u arkaan in ay u taaganyihiin rajo iyo nolol,” ayuu yidhi Dr Isaac Owusu-Mensah, oo wax ka dhiga kuliyadda culuumta siyaasadda ee Jaamacadda Ghana.