Maalmihii dunida ay qarka u saarneyd in lagu garaaco hubka nukliyerka.

Madaxweyne Trump wuxuu dhawaan la kulmay koox horey uga qeybgashay dagaalkii ka dhacay jasiiradda Cuba, wuxuuna khudbad u jeediyay halyeyadaas, wuxuuna sheegay in uu qaddarinayo kooxdaas ka qeyb gashay howlgalkii la oran jiray ‘Bay of Pigs’

Madaxweyne Kennedy wuxuu durbadiiba ka laabtay ballan qaad uu u sameeyay kooxihii kasoo horjeeday dowladda Cuba, ballanaqaadkaas oo ahaa in ciidamada cirka ee Mareykanka ay taageeri doonaan, waxay arrintaas horseeday in jabhadihii la jebiyo, waxaana dagaalka kaga hor yimid 20,000 oo ka tirsan ciidamada Cuba oo hubeysnaa, waxaana la dilay ama la xiray jabhadahaas.

Cuba waxay 90 mile oo kaliya ah u jirtaa xeebaha gobolka Florida ee Mareykanka, waxay ka dhigan tahay in magaalooyinka kale Mareykanka Washington DC iyo New York ay gaari kareen gantaallada, nolosha 80 malyan oo qof oo Amerikaan ah ayaa halis ku jirtay.

Siyaasadda gudaha: Hogaamiyihii Midowgii Soviet, Khrushchev wuxuu doonayay in uu xoojiyo awooddiisa siyaasadeed si u tuso Mareykanka in dowladdiisa ay awood leedahay.

Ilaalinta Cuba: Khrushchev wuxuu doonayay in uu taageero dowladda cusub ee shuuciga ah si uu u xaqiijiyo in Mareykanka uusan isku dayi karin in uu fuliyo howlgallo sida howlgalkii ‘Bay of Pigs’ ee uu ku doonayay in lagu afgembiyo Castro.