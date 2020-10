Ciidanka Daraawiishta Galmudug oo Gadooday isagana Baxay Xeradii ay ku Jireen.

Ciidamo ka tirsan Daraawiishta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa lagu soo warramaya in ay gaaraeen Degmada Galinsoor ee Gobolka Galduud, waxaana wararku ay sheegayaan in ay yihiin Ciidan Gadoodsan.

Waxaa la sheegay in Ciidanku ay Xalay isaga bexeen Fariisimihii ay ku lahaayeen Magalaada Dhuusamreeb ee Xarunta Maamulka Galmudug,iyagoo sida la sheegay doonayay inay socdaal ku gaaraan magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka mudug.

Sababta keentay in Ciidanku soo baxaan ayaa waxaa ka soo baxaya warar kala duwan, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Ciidanku ay mushaarkoodii waayeen, halka warar kale ay sheegayaan inay doonayaan inay ka qayb qaataan Xiisad kacsanaan ah oo ka taagan Gaalkacyo, taasi oo ka dhalatay soo dhisidda Golaha degaanka.

Ciidanka ayaa inta ay socdaalka ku jireen waxaa ay hor istaag kala kulmeen Ciidamo kale oo isku daayay in ay Celiyaa, balse wararku waxaa ay sheegayaan in Ciidanka caraysan ay ka dhaha adeygeen in ay hakadaan, kuwaas oo socdaalkooda sii watay, haddana ku sugan sida wararku sheegayaan Galisoor, waxaana intaa u dheer in ay yihiin Ciidanku kuwo hubeysan oo wata Shan gaari oo kuwa dagaalka ah.

Saraakiisha Ammaanka Galmudug wali kama hadlin waxyaabaha ku qasbay Ciidanka Daraawiishta in ay ka baxaaan Dhuusamareeb, mana jirto cid caddeysay sababta rasmiga ah eek a dambeysat gadoodka Ciidanka Daraawiishta maamulka galmudug.