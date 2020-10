Madaxweyne Ha Ka Fikirin In Aad Qoyskaaga Qani Ka Dhigto, Ee Ka Fikir Ina Aad Qarankaaga Qani Ka Dhigto”

Maxamud Xaashi Cabdi, oo ahaa wasiirkii hore ee Madaxtooyada Somaliland, ayaa shir jaraa`id oo uu maanta ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu si weyn u dhaleeceeyay siyaasasda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo shirkii dhawaan loogu doortay Mar kale Muuse Biixi in uu noqdo gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye,

Waxanu hadalkiisa ku bilaabay Maxamud Xaashi Cabdi

“Ilaahay baa mahad leh, waan idiin mahad naqayaa dhamaan suxufiyiinta ka soo qayb gashay shirkan jaraa`id

Hore ayaan uga hadlay aragtida aan ka qabay shirweynihii 4aad ee xisbiga Kulmiye, war la qabaa xiiso ma leh, waxba kaga noqon maayo, Malle rag waa nooli baa hore loo yidhi, sidii aan hore u saadaalinaayay ayuu u dhacay shirweynihii xisbiga Kulmiye

Ma ihi qof xaasida oo ka xun libinta haldoorka kale iyo labeenta xisbiga kulmiye, hadii aan bogaadin lahaa waxa shaasheeyay iscaleemo saarkii Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ahaa mid sharci daro ahaa, sidaa daradaeed ma taageeraayo sharci daro laf jab ah

Arrintani waa arrin ugub ku ah xisbiga Kulmiye, hadii madaxweyne Muuse Biixi uu guul u arko usoo hoyatay doorashadiisa,anigu waan ka aragti duwanahay, waxan aaminsanahay in ay tahay guul daro usoo hoyatay xisbiga Kulmiye, waxan aaminsanahay in ay tahay cudur iyo cawaaqib xumo usoo hoyatay xisbiga Kulmiye

Madaxweyne Muuse xaq uma laha in uu mar kale isku soo sharaxo jagada Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye, hasa yeeshee xaq buu u leeyahay in uu mar labaad isku soo sharaxo jagada Madaxweynenimo ee uu hada hayo, xaqa uu leeyahay duudsiyi maayo, xaq aanu lahayna noqon maayo kuwa u jaameeya ee jarka ka tuura

Jagada gudoomiyenimada ee Madaxweynuhu jujuubka ku qaatay waxay ka dhigan tahay, murtidii somalidu odhan jirtay,“ Hal booli ahi ma dhasho Nirig xalaal ah” waxa kale oo ay somalidu ku maahmaahda “lugtii Jeeniga dhaafta way jabtaa”

Waxan leeyahay Madaxweynaha, Humaaga maskaxdaada iyo hugunka hareerahaaga ka baxaya ha moodin dhab,ee waa dhalanteed,guul wadaynta,garabyaaca iyo gacan qaadka salaanta badani halbeeg umaaha in aad tahay hogaamiyo guulaystay, sidaa daraadeed halku dhegyada iyo heesaha lagu qaadaaya, yay ku marin habaabin oo aanay ku hodin

Waa nasiib daro weyn in madaxweyne Muuse oo noqon lahaa marjicii iyo musdambeedkii xisbiga Kulmiye ee khilaafaadka xisbiga ka odayeeya ee xaliya uu noqday halka uu khilaafku ka bilaabmo kuna dhamaado

Halkani waa Hilinka ay ku Khatalmaan, kalitaliyayaasha iyo hogaamiyayaasha aan garaadka Koran lahayn ee uu saaqo jibada iyo jawhareerka kursigu, gabaygii gudgude

Waan arkaa saaxiibkay Madaxweyne Muuse, waxan leeyahay waan arkaa in aad tashatay, waanan arkaa in aad tunka taagayso, waxaadse tashatay talo xun, waxad tashatay in aanad cidna u tudhin, waxna ka tegin, waxad tashatay in aanad cidna waxba weydiin,cidna u tanaasulin,waxad tashatay in aad noqoto keligii taliye nin joogana aan tirin, nin tegayna aan tebin. Taladaada Xumi marka ay kuu Urto cidna ha eersan ee adkayso

Maalinta ay taladaada xumi kuu urto cidna ha eersan ee adkayso muusow

Walaalkay maxamed Iid Dhimbiil ayaa si wanaagsan u sheegay, Muuse Biixi wuxu halkaa ku soo gaadhay hogaamiyenimadii iyo hayinimadii Axmed Siilaanyo”