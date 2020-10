Mucaaradka Dalka Gini oo dowladda ku eedeeyay dilka 90 qof oo rayid ah.

Mucaaradka Dalka Gini ayaa waxa ay shegeen in ciidamada Boliiska dalkaasi ay toogasho ku dileen in ka badan 90 qof,xilli ay dadkaasi dhigayeen banaanbaxyo looga soo horjeedo siyaasadda madaxweeye Alpha Conde oo doonaya in mar saddeexaad loo doorto in uu madaxweyne ka noqdo waddanka Gini.

Alpha Conde waa madaxweeynaha waddanka gini oo 82 jir ah ayaa waxaa uu doonayaa in uu ka qayb galo doorashada madaxtinnimo ee ka dhici doonta dalka gini bishan aynu ku jirno ee oct 18 waana markii saddexaad ee uu konde doonayo in loo doorto madaxweeynenimo, isaga oo isbeddel ku sameeyay dastuurk dalka gini bishii march ee ina soo dhaaftay, taasi oo u saameysa in mar saddexaad uu u tartamo xilka madaxtinimo waxaana ka soo horjeestay qolyaha mucaaradka ah.

Maallinimadii isniinta ayaa mucaaradka isbaheeysiga dalakaasi uu ka soo horjeestay alpha konde waxa ay daabaceen qoraal ay ku muujinayeen in ciidamada boliiska rabshadaha ka hor taga inay toogteen dad gaaraya boqol qofood oo rayid ah.

Wasiirka arrimaha amniga ee dalka gini albert damantang camara ayaa beeniyay sheegashada mucaaradka dadka ay sheegayan in ciidamadu ay toogteen.