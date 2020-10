Baarlamaanka Itoobiya ayaa xiriirka u jarey maamul degaanka Tigreyga

Kadib markii xiriirka dowladda dhaxe ee Itoobiya iyo maamulka Tigreyga aad u xumaadey. Maamul degaanka Tigreyga ayaa kala soo baxey Xildhibaannadii ku lahaa dowladda dhaxe ee Itoobiya waxey kaloo sheegeen in ay aqoonsan doonin sharci kasta oo ka soo baxa dowlada federaal ee Itoobiya 5 bisha oktoobar wixii ka danbeeya.

Maamulka Tigreyga ayaa hore u diidey in dib loo dhigo doorashadii qaranka oo ahayd in bishii Agoosto sanadkan la qabto. Bishii Abriil ayaa Baarlamanka Itoobiya dib u dhigey doorashadii qaran, xanuunka Covid 19 darteed lamana sheegin xilliga doorashada dib loo qaban doono.

Qoomiyadda Tigreyga oo mudo ka badan 25 sano xoog ku maamuleysey Itoobiya ayaa iminka diidan siyaasadda Abi Axmed. Itoobiya waxey gashey marxad adag waxaana halis loogu jiraa in dalku galo dagaal sokeeye.

Tigreygu waa 5 malyan, laakiin ma aha qowmiyad lagu deg degi karo sida dowlad degaanka Soomaalida. Tigreyga milatari ahaan iyo dhaqaale ahaanba waa gobolka ugu xoog badan Itoobiya, intii Miles Zanawi talada dalka hayey ayey aad u xooggeysteen Tigreygu, waxeyna haystaan ciidan aad u hubeysan oo lagu qiyaasey tira ahaan 200,000 oo xoog u tababaran.

Khilaafka ka dhex taagan madaxda qowmiyadda Tigreyga iyo Ra’iise Wasaare Abi Axmed haddii xal siyaasadeed loo waayo gobolka Tigreyga waxey u badan tahay in uu ku dhawaaqo gooni isku taag, sidii Eritareya hore u sameysey. Gooni u isu taaga Tigreyga kadib, Itoobiya laba mid bey ku danbeyn doontaa in Tigreyga iyo dowlada dhaxe dagaal dhex maro ama in Itoobiya u burburto sidii Ex- Yuguslaafiya.

Mar walba Itoobiya mid ah oo xooggan dib looma arki doono maxaa yeeley waxaa aad u adag in awoodda dalka ku heshiiyaan qowmiyaha Axmaaradda, Oromada iyo Tigreyga.

Ilyas Mohamud Hussein