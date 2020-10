Xasan Sheekh “Waa nasiib xumo in dowladda Farmaajo aysan wax horurmar ah sameyn 4-tii sano ee la soo dhaafay..”

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay qorshihii dowladda Madaxweyne Farmaajo ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo Cod ah balse aysan ku guuleysan inay dalka ka qabato.

Waxaa uu sheegay in Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo aysan qaban Shaqadii loo igmaday, isla markaana dalka uu joogo meeshii uu uga tegay taasina ay muujineyso in dhawaan la qabanayo doorasho dadban.

“ In meeshii 2016 aan joogno waxaa kalifay in Shaqo la qaban waayay oo horumar siyaadadeed dalka uusan gaarin oo ay aheyd in horay loo socdo, waxaana nasiib xumo ah in dowladda aysan wax horurmar ah sameyn Afartii sano ee la soo dhaafay.

Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa hadalkaan waxaa uu sheegay xilli uu wareysi siiyay Tv-ga Soomaali Cable ee ka howlgalla Magaalada Muqdisho ayuu yiri” Xasan Sheekh.