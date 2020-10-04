بقلوب يعتصرها الحزن والألم، ننعى وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وقائد الإنسانية، حكيم العرب، ورمز الدبلوماسية والسلام.
خالص العزاء للشعب الكويتي، والأمتين العربية والاسلامية بهذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون. #الشيخ_صباح
Safiirkii hore Abdulqadir Amin Sheekh Abu oo Tacsi u diray Boqortooyada Kuwayt, safiirka oo mudo 30 ah safiir ka ahaa dalka Kuwayt, waqtigaan hada la joogo Waxaa uu yahay u qaabilsanaha arrimaha macaawinada Afrika lageeyo oo uu wakiil uga ahaa boqorkii dhintay.