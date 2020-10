INDHA ADAGAA!!! =Faallo u baahan inaad aqriso=

Maanta Kenya Xuduudaa laga celcelinaa, Tansaaniyana iyadaaba Beesha caalamku ka codsatay in ey noo tababarto 1000 Ciidan Somaliya ah, si ey ugu qaadato Lacagta loogu tala galay IS&SO ee Caalamka noogu deeqay. Fiiri Qoraalkaan: (The Tanzania People’s Defence Force (TPDF) will soon start training 1 000 members of the Somali National Army (SNA) including soldiers and officers as part of its contribution to the ongoing international security and stabilisation operation in the country.