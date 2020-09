Qab+ iil=Somaliya haddii Sheeydaan Xil loo magacaabo Qabiil Somaliya ayaa sheeganayo, waa run=

13kii SYL ayaa weli la isku heeystaa, bacdamaa eyna iyagu qabiil sheegan jirin oo uu agtooda Dambi ka ahaa. Fiiri, Harti wixii magac harti leh ayuu sheegtay ,waa magac qof kasta uu la bixi karo, Ciise wixii Ciise ah ayuu sheegtay, warsangali magacaa ayaa la isku mataaneeyay mana jiro xiriir ka dhexeeyo oo aan magaca samiska ah aan aheeyn iyo kuwa kale. Shiikhaal ayaa la kala shukaansaday. Dad ayaa leh Laba Passport ee qabiil, Dad ayaa laga dhumiyay Waalidiintoodii, Ubaxii kacaanka qaar aan aqoon Ciidda dhashay ayaa helay Qabiil oo ogaaday in aan Qofi dhalin ee Qabiil dhalay uuna qarameeyay. Qowmiyado ku Nool bartamaha Afrika iyo Madaxweynayaal Afrikaan ah ayaan sheeganay. Iska daa Qofka in la bililiqeeysto ee wanaag Qof sameeyay ayaa Qof kale qabiil ahaan loogu wareejiyaa.

FG: ma jecleeyn in aan Qabiilo wax ka qoro, laakin Galabta waxaa iga yaabiyay sheekooyinka Baraha Bulshada ee Dhalinta lagu sii kala fogeeynayo laguna hilmaansiinayo muhimadda Qarannimo. Haddaan Somaliyu qabiil dhaafeyn Noqo Qabiilkaa doonto, ka shaqeey Horuumarka qabiilka sida wax baxbashada, ka ilaali in magac qabiil wax lagu dulmiyo ama aad wax ku dulmiso, bar Qabiilkaaga in ey somali yihiin oo aan la kala maarmeeyn, kadibna ku dadaal in aad u gudbiyo marxaladada labaad ee Qaran, ha isku dayin in aad hal talaabo ku hilmaansiiso Qabyaaladda inta Siyaasi joogo. Hadda qabiilku qurbahuu ku xoog badan yahay ee wax u sheeg walaalahaa. qabiilkaa doonto ahaaw ee Qarannimada ilaali, ogoow qabiilka annagaa ka dhiganay qodob Dastuuri ah, madaxdana ku dhaarinay in ey Dastuurkaa raacaan.