Yuhuuda oo qorsheeysay inay qabsato Magaalada Makka Al Mukarama!!!.

Buuga “Return to Mecca” ee uu qoray: Avi Lipkin iyo Buugaag kale oo badan markii aan Aqriyay waxaa ii soo baxday khatar la sii qorsheeynayo,oo eynan ogeyn kuwa loo qorsheynayo, Saansaan kale ayaa ii muuqato maalmahaan sida Carabtu ugu kal ordayaan Xiriirka yuhuuda.

((( Qoraagu, su’aasha ugu horeeysay ee uu is weydiiyay ayaa aheyd, Islaamka mala jabin doonaa mana la tirtiridoonaa haddii Yuhuuda iyo Masiixiyiinta galbeedku ey weeraraan Makka iyo Madiina?)))

Waxa uu leeyahay yuhuudu 38 sanno ayeey iska daba wareegeysay lama degaanka Carabta markii ey soo qixiyeen Faraacinadu.waxa uu leeyahay Allaah ayaa u balan qaaday yuhuuda in uu sii doono dhamaan dhulkii ey mareen markii ey lama degaanka ku heehaabayeen oo ah dhulka maanta Carabtu degan tahay iyo Magaalooyinka Makka iyo Madiina. waxa uu daliil beenaad ka dhigtay in sidaasi ku cadahay Kutubtii hore ee Kirishtaanka. Waxa uu leeyahay Argagixiso Islaama ah ayaa ka dilaacidoonto Jordan, Sucuudiga taana waa la arkay maanta, Bible ka ayaana hore lagu sheegay, waa been kale oo uu qiil ka dhiganayo.

Qoraaga, Lixdiisa Book waxa ey ka hadlayeen Cadawnimo in loo qaado Islaamka, Islaamkana waxa uu ku tilmaamay khatar Dunida oo dhan ku soo fool leh, loona baahan yahay in la baabiyo, taa waxa uu ku cadeeyay Buugiisii 1aad oo ka kooban 286 bog. Buugiisa Labaad ee “Christian Revival for Israel’s Survival” oo xoojinayay kiisii 1aad waxa uu leeyahay waa in isbaheeysi Siyaasadeed iyo mid dhaqaale ey sameeystaan inta aan Muslimka aheyn ee Aduunka ku nool. kan 3aad ee “Islamic Threat Updates Almanac ee uu qoray 9/11 kadib waxa uu leeyahay taa tijaabo guul u ah ayey u aheyd argagixisada Islaamka. Kan 4aad “Israel’s Bible Bloc” waxa uu leeyahay waa in si deg deg ah Caalamku u bilaabo isbaheysi lagu badbaadinayo Isreal iyo Caalamka oo dhan. Isreal ma dooneyso oo kaliya in ey dalkeeda difaacdo ee waxa ey difaacee Kirishtaanka waxaan nahay isku ilaah waxaan wada aaminsanahay Anbiyadii yuhuuda ee Ibrahim, Isaaq , yaaquub , nabi ciisana waxa uu ahaa yuhuud, laakin Annaga Diinta Islaamka ayaa noo sheegaty in Nabi Ciise CS uuna yuhuud aheyn. Buugaag kale oo la mid ahna waa la qoray si qorshahaa loo hirgaliyo ( F.S: 1-3aad)

Intaas oo been ahi waa qorshe hadda la sii diyaarinayo si Islaamka loo wiiqo, Hore ayaa Qorshihii yuhuuda ee ahaa in Baytul Qudus ay qabsadaan ugu fulay, hadda waxa la qorsheeynayaa in Magaalada Makka ey yuhuudu Qabsato, taa oo ey ku doodee in ey xaq u leedahay oo ey horeba u degeneed. Nasiib daro ma noolo Salaaxu diin Al ayuub ee Xureeyay Magaalada Qudus.

Ogoow, qorshaha lagama reebi karo kii Amxaaradu ey 3 sanno oo duulan ah ey qorsheeyasay soon a qaaday dagaalkii socday 3 sanno si ey u qabsato Magaalada Mogadishu. Maantana ma joogaan Geesiyaashii hore ee Islaamka ee Moobleenka ee jabiyay Xabashadii.

Ogoow Qoshayaasha maanta la dego hadaadan ka fekerin waxaa gumoobayo caruurtaada. Yahuuduna waxa ey u soo socotaa in ey qabsato Magaalada Barakeeysan ee Makka, Dadkii Islaamka Fidiyay Asaxaabtii kadibna ma aheyn badankoodu Carab.

Allah uma suura galiyo ee Haddii Adiga oo weli nool lagu yiraa Yuhuud ayaa Qabsatay Magaalada Makka Al Mukarama maxaad sameeyn leheeyd?.

Dad ayaa Alla kaa dhigay, wax kastana waad sameeyn kartaa haddad u dadaasho ee aad Allah tala saarato.

FG: Qoraalkaan waxaan ugu tala galay in aad wax ka ogaato Qorshaha Cadawga Facaa ihi uu diyaarinayo. Wixii ka khaldan iga sax, wixii ka dhimana ku dar, Arragtidaadu waa muhim ,haddii aad la socoto qorshahaa ama aad aqrisay Buugaagtaa. In khatarta la sii ogaado iyo Foojignaantu waa muhim.

Raali ahaaw hadaan kugu dheereeyay Xog wadaagan Anigaba Buugaagtaan Akhriskeedaa igu dheeraaday.

Dib u aqri, su’aashii 1aad ee qoraaga ayaa jawaab kaa rabto.