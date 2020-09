Golaha Wakiillada Oo Sabtida U Ballansan In Ay Laalaan Xeerka Doorashooyinka,

Qaar ka mid ah Xildhibaannada Golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa la sheegay in ay dabada ka riixayaan sidii ay maallinimada Sabtida meesha uga saari lahaayeen, una laali lahaayeen xeerka isku dhafan ee wax ka baddalka iyo kaabista lagu sameeyey ee arrimaha Doorashooyinka oo la filayay in maalmihii ugu dambeeyey uu Guluhu ansixiyo balse dib u dhacay oo aanay ansixin.

Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaadhaya Golaha Wakiillada Somaliland waxa ay sheegayaan in Inkasta oo Golaha Wakiiladu muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan ku hawlanaa falan-qaynta iyo doodda la xidhiidha Xeerka isku dhafan ee Arrimaha Doorashooyinka iyo Diiwaan galinta codbixiyayaasha oo xildhibaanno badani dooddooda ka dhiibteen aanay wakhtigan u muuqan in uu si dhib yar Golaha wakiillada uga gudbayo maadaama xogaha qaarkood sheegayaan in Xildhibaanno door ahi isu bahaysanayaan sidii ay xeerkaasi meesha uga saari lahaayeen haddii ay helaan codad ku filan oo ay kaga guulaystaan Xildhibaanno kale oo iyaguna doonaya in la ansixiyo.

Inkasta oo wali Golaha wakiillada Somaliland ay fadhiyadiisii ugu dambeeyey ka maqnaayeen doodda xeerkan Xildhibaannada ka soo jeeda Awdal iyo Sool haddana waxa ay dhinaca kale xildhibaanada Goluhu qaarkood isu diyaarinayaan sidii ay u ansixin lahaayeen Xeerkaasi haddii uu kooramku u buuxsamo, waxaase dhinaca kale soo baxaya xogo cusub oo sheegaya in ay arrin taasi lid ku ah wadaan xildhibaanno kale.

Ilo-wareedyo u dhuun daloola xaaladda Golaha Wakiillada iyo xeerkan ayaa Wargeyska Foore u sheegay in Sabtida toddobaadkan ay fadhi isugu imanayaan oo u ballansan yihiin Golaha Wakiiladu iyada oo ay wali Golaha ka maqan yihiin Xildhibaannada Gobollada Awdal iyo Sool, fadhigaasi oo lagu sheegay mid meesha ay kaga saarayaan xildhibaannadu kadib markii ay ku sababeeyeen in iyada oo ay wali xildhibaanno door ah oo goboladaasi ka soo jeedaa ka maqan yihiin aan la ansixin Karin xeerka doorashooyinka oo aan isagu waxba ka baddalin saluugga saami qaybsiga ee ay qabaan beelaha darafyadu.

Arrinta walaaca leh ayaa noqonaysa saamaynta ay arrintan ku yeelan karto qabsoomiddii doorashooyinka Golayaasha Deegaanka iyo Wakiillada ee la filayay in ay sannadka dambe dalka ka qabsoomaan taasi oo haddii xeerkaasi ay laalaan Goluhu dib u ridi karta qabsoomidda Doorashooyinka. Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ayaan Iyana la arkayn wax door ah oo ay ku leedahay cadaadis ay golaha ku saarto ansixinta xeerka iyo sidoo kale xal ka gaadhista xildhibaannada maqan, iyo in ay iyadu raalliba ka tahay inay sidan ku sii daawato xaaladda cakiran ee Golaha ka taagan tan iyo markii doodda xeerkani bilaabantay ee ay dibadda uga baxeen xildhibaannada ka soo jeeda Beelaha Darafyadu oo aanay wax saamayn ah xukuumaddu ku lahayn golaha.

Isku soo wada duuboo waxa la eegi doonaa bal halka ay xaaladda Goluhu salka dhigto iyo in ay ansixiyaan xeerka iyo in ay taa baddalkeeda diidaan oo ansixin waayaan, waxaana la sugi doonaa fadhiga la sheegay in ay maalinta Sabtida ee Toddobadkan u ballansan yihiin.