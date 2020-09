Waa wareey…Daartii loo yaqiin Meusum-ka Sayid Barqash, yaa dhisanayo oo loo cabiray ?.

Haddii aad rabto in aad aragto Ummad is Xidida siibe, waa ummad Taariikhdeeda Baabinee. ( Yuhuda ayaa ku maahmaahdo haddii aad rabto ummad in aad Gumeeysato Taariikhdeeda Baabi’).

Maanta Daartii qeybteedii hore ee iridda iyo Barxadii ey ku tiil dhismaha Ceel wareega waxaa ka socdo Dhismo Cusub,ma aqaan cidda la siiyay in ey shakhsi tahay, ama in ey hayad Dowliya tahay, si kastana waa khalad in Taariikhda ummadda la tirtiro, Xaq ayaan u leeyahay ka muwaadin ahaan in aan ka hadlo ( F.S: 2 -10).