Madasha xisbiyada Qaran oo ku hanjabay inay dowlad kale ka dhisi doonto Dalka.

“Markii uu baarlamaanka 25-kii bishii July uu kalsoonida ka qaaday Ra’iisul Wasaarihii, ama isagu uu aqbalay oo uu is casilay, ilaa maanta Ra’iisul Wasaare lama soo magacaabin, runtiina wax horay u soo dhacay ma aha. way soo dhacday in dalku uu dowlad la’aan yahay laakiin in dalkii oo Baarlamaanki uu ka jiro, madaxweynihii uu ka jiro inuu Ra’iisul Wasaare la’aan ahaado wali wax soo dhacay ma aha. In haddana la yiraahdo xukuumaddii ayaa shaqeyneysa oo wasiirradii ay maalin walba sharci soo gudbiyaan, baarlamaankuna uu ka doono waa nasiib darro,” ayuu yidhi Shariif Xasan.