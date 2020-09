30 sano baadari, Hadda Muslim, Qofkuu Illaah soo hanuuninaya waa gooni

Qofkuu Illaah soo hanuuninaya waa gooni. Axmed Skjetne intii uusan soo Islaamin wuxuu mudo 30 sano dalka Sweden ka ahaa Baadari diinta Kirishtaanka faafiya, waxaana magaciisa la oran jirey Islaamka ka hor Lief Skjetne, wuxuuna gacanta ku hayey Kaniisad ku taal magaalo yar oo koonfurta Sweden ku taal oo magaceeda la yiraahdo Skillingaryd.

Axmed Skjetne in uu soo Islaamo waxaa sabab u noqdey wiil dhalinyaro ah oo dalka Marooko u dhashey kasoo qaxooti ku ahaa dalka Iswedhen.

Axmed Skjetne ayaa caawin jirey wiilka dhalinyarada ah sida uu sheegey, wiilka dhalinyaro ayaa ahaa qof ku dhaqma diinta Islaamka oo shanta salaadood si joogta ah u ooga. Salaada Islaamka ayaa kamid ahayd waxyaabaha Axmed soo jiitey.

Ahmed Skjetne oo sida uu sheegey mudo dheer ka shakisanaa diinta Kishtaanka gaar ahaan in Ciise masiix iyo hooyadii lagu tilmaamo Illaah. Seddaxda Illaah ee haddana midka ah ayuu yiri in dadka ugu wacdiyo Axad walba aniga oo ka shakisan jiritaankeeda ayaan dhibsadey. Munaafaqnimo ayaan dareemayey buu yiri in dadka aan ugu wacdiyo arin qof ahaan iga dhaadhici la’.

Waxaan jecleystey buu yiri diinta Islaamka, xiriirka tooska ah ee qofka iyo Illaah ka dhaxeeyo, in Illaah goor walba iyo meel walba aad ku caabudi kartid. Wuxuu kaloo sheegey in uu ku qancey in Ciise rasuul Alle yahay oo Illaah ahayn ama wiilka Illaah.

Axmed Skjetne kadib markii uu Islaamey wuxuu u guurey dalka Marooko. Wuxuu sheegey in Kaniisadii uu ka tirsanaa rag ka mid ah in Marooko uga daba yimaadeen si ay ugu qanciyaan in diintiisi hore dib ugu soo noqdo balse uu ka diidey taas bedelkeed in iyaga ugu baaqey in ay Islaamka qaataan.

Ilyas Mohamud Hussein