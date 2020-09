Xaax, Xaax, Xanuun kale ha ugu sii darain!!!.

By

Araar: Aqoon wadaag, Ceeb ma ahan.

1-Bikradda.

Xuubka ku daboolan Xubinta Taranka Haweenka ee loo yaqaan “Hyman” ayaa astaan u ah, Bikranimada Gabadha. Cilmiyan 9 nuuc oo Bikro ah ayaa jirto, Laakin, waxaa lagu soo koobaa 5 Nuuc, sida ku qoran Buuga “ Understanding Virginity & 5 types of Virgin ee uu qoray Kurtis Smith iyo sida ku qoran Qoraalo Cilmi baariseed oo badan. kuwaa oo kala ah: 1-the Virgin’s virgin. 2-the technical virgin. 3-the disvirgined Virgin. 4-the Accidental Virgin. 5-the Justified Virgin. waxaana ugu caansan Nuucyada Bikrada: Laba Billey, Shabaqleey, Dalool dhexe.

Waxaa jiro Gabdho ku dhasho iyaga oo aan Bikro aheeyn oo tiro ahaan yar, taa oo Dadka aan aqoon shaki galin karto, Gudniinka Labaad kuwaa waxa uu u yahay wanaag . dhinaca kale: Todobo isbedel ayaa Bikrada kadib ku dhacdo sida: Emotional change love and hate, isbedel Jir, isbedel Xubnaha taranka, yuubka dareenkiisa, isbedel Naasaha, Dhiiga caado oo soo daaho, dareenka ibta Naaska. Hormone-ka loo yaqaan “Oxytocic” oo faraxad keena .

Bikra Nimadu waxa ey u tahay Haweenka Sharaf. Maryama Nabi Ciise CS Hooyaddii Maryama Bintu Cimraan, ayaa naaneys looga dhigay Magaca “Mayranatu Cadraa”.

Horaantii Qarnigii 19aad Reer Galbeedku waxa ey ogolaayeen Guurka 10-13 Sanno jir Gabadha ah, Qarnigii 20aad ayeey u bedeleen 16-18 Sanno. wadamada qaar waa la ogolyahay 12 jir in loo galmoodo laakin waa in eyna labada ruux ee saqiirada ihi eynan kala weeynaan in ka badan 2 sanno.

2-Diimaha.

Diimaha oo dhami ma ogol Galmada ka horeeyso Guurka. Sida:

a) Diinta Buddaha weliba Dariiqooyinkeeda “Tantric & Puritan”. Kawaa oo ogolaanayo in Naagahu ey baneeyaan Xudunta iyo Caloosha qaar ka mid ah, marka ey u khidmeeynayaa wadaadada Budaha taa oo markii dambe u noqotay Caddo dhaqameed. Bikro in ey ahaadaan muhim ma ahan, Laakin waa in eyna wax dhalin.

b) Diinta Hindusim: Ninku shaqo kuma leh Bikranimada.

c) Diinta Sikhism: Dadka Xaaska ah oo kaliya ayaa isku galmoo karo.

d) Diinta Kirishtaanka Asal ahaa, waa dambi Galmada aan guurka aheeyn, laakin hadda waxa ey ka dhigeen ceenb kaliya aan dambi aheyn, Da’da guurka oo horeeyso ayeey ku eedeeynayaan Islaamku, laakin Masiixiyiinta maantu waxa ey ogolyihiin in la Bikra jabiyo da’da guurka ka hor ama Saqiirada loo galmoodo oo aan agtooda Dambi ka aheyn laguna soo koobay in la yiraa ma fiicno, Annaguna aan ka qaadanay oo kliya da’da guurka hore in aan joojino. Taa oo Ceeb nagu ah in wixii ey noo sheegaan aan sharciyeeyno, hilmaanana Shuruudaha Islaamku na farayo.

e) Islaamku isagaaba aad u dhowray Xuquuqda Guurka aadna ugu sharfay Bulshada dhaxdeeda. Islaamku sida uu u xurmeynayo Haweenka, Ninka xaaraan ku Bikra jabiyo Gabar xaaladaha qaar, Islaamku waxa uu ku xakumaa Dil, taa oo ah Ciqaabta ugu weyn ee Qof Bini aadan ah lagu ciqaabo iyada oo la dhowrayo Sharafka Haweenka.

3-Xayawaanka.

Uunka Alle Cajaaibtiisa waxaa jiro Xayawaan Bikro ah sida: Daanyeerka Chimpanzee , Maroodiga, Xayawaanka Manatees ee Badaha ku nool, Nibiriga ,Fardaha , Xayawaanka llamas iyo kuwa kale.

waa jiraan xayawaanaad iyaga oo Bikro ah oo aan kooda Labi u tagin wax dhali karo oo marka horeba jirkooda ku wato Ukxaanta Lab iyo Dhidig kuwaa oo ah illaa 80 Nuuc ,waa kuwa loo yaqaan “Parthenogenesis” ,sida Abeesada, Buluca qaar, Doorada qaar, Massa lugaaleyda waaweeyn ee Asia, Libaax badeedka, Shinida qaar sida kuwa Latin Amerika ,Baranbarada iyo Xayawaana kale.

4-Dardaaran.

Ogoow in ey jiraan Gabdho dhashay iyaga oo aan leheeyn Xuubka Hayman ee Bikrada, waqtiga Bikra jabintana dhiig kama yimaad, haku ceebeeyn Adiga oo aan hubsan Cilmi ahaan. Xanuun badan ayeey ka soo mareen Haweenku Gudniinka si loo sugo Bikranimadeeda ( F.S: 1-9) waxaa ey sugeeysay Xanuun kale oo ah Bikro Jabinta sharciga ah, taa oo ey ugu dul qaadneeysay, Sharfka iyo in ey Hooyo Noqoto.

Inkaar qabe, Haween kufsade, waxaad baabinee Mustaqbalka Qof dhan. Bikra nimadu waa sharaf lagu xushmeeyo Gabdhaha Mujtamacyada oo dhan. Kufsigu Jirhaan iyo Nafsi ahaanba waxa uu ku reebaa Xanuuno joogta ah. Beryahaan waxaa ku soo batay Dalkeena Somaliya kufsi Saqiira suujis ah, Haweeneydu uma adkeeysato Xanuun kufsi oo sharaf dhac u keeno. Kufsiga Xoogga ah ayaa keena in ey is disho iyada oo ceeb ka cararee ama u dhimato xanuun ama ka qaado Cudur Nafsi ah sida waalida. Bikranimada Raggu ma ahan muhim, Jir ahaanna lama Cadeeyn karo. ( F.S:10-16aad)

weey walacee, Uur qaadee, nuujinee, Korinee, caruurteeda hortooda haku karaama tirin, kaligeed ayeey korinee, laga yaabee in aan loogu kaalmeeyn. (F.S: 17-22) Allaah ayaan ka magan galnee, laga yaabee in Caruurteeda qaar ey ku caasiyaan Hooyada, kuwaa caasiyay Ciqaabtooda Allaah ayaa noo sheegay. Haweenka xaqooda haloo dhoowro sida Diinteenu na faree.

Xaax, Xaas inkaar qabe kufsigu waa xaaraan.

FG: Laga yaabee Dadka qaar in kalmadaha aan isticmaalay u arkaan Anshax xumo, in la sheego Xubnaha qaar, laakin marka danta laga hadlayo ey tahay Moowluuc Cilmi ah, waa lama huraan in la kala faa’iideeysto, Adigna aan ka faa’iidno Aqoontaada. Wixii aan ka khalday iga sax, wixii ka dhimanna ku dar.