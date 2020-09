Wasiir Goodax oo sharraxay sababta ay ardayda Muqdisho ugu dhaceen imtixaanka.

Wasaarada waxbarashada waxay sheegtay in ay jiraan sababo u gaar ah ardayda caasimada, taas oo keentay in imtixaanka ay ku dhacaan.

Dad badan ayaa is weydiinaya sababta ay ku dhacday in Muqdisho oo ah hoyga waxbarashada ee Soomaaliya ay ardaydeeda badankooda ay ku dhacaan imitixaanka, maadaama sida la qiyaasayay ay “ka fursad wanaagsan yihiin” ardayda kale ee gobolada.

Waxaa kale oo uu sheegay in jaantuska uu tusinayo in ardada gobalka Banaadir ka dhacday ay yihiin 7,873, taas oo ka dhigan in 90% ardeyda dhacday ay ahaayeen kuwa ka soo jeeda hal gobol, wuxuuna intaa ku daray in “taas ay shaki badan abuurtay”.