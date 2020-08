Turkiga oo ku adkaysanaya Mowqifkiisa Caalamiga ah ee ku salaysan soo Saarida Gaaska Dabiiciga ah.

Turkiga ayaa dadaal dheer ugu jira inuu u tallaabsado marxalad adag oo dhinaca tamarta ku salaysan, isagoo bilaabay soo saarida 320 bilyan oo mitir cubic oo gaaska dabiiciga ah sida ay sheegeen khubarada dhaqaalaha iyo khubarada tamarta ee dalkaasi Turkiga.

Goobta gaaska dabiiciga ah uu Turkigu kasoo saarayo ayaa ku talla badda Minitraneian-ka taasoo uu sheegay inay faa’iido weyn u tahay sare u kaca dhaqaalaha isla markaana uu kamid noqonayo wadamada ku hawlan dhoofinta gaaska dabiiciga ah.

Sida ay shaacisay Dawladda Turkiga wax soo saarka sanadlaha ah ee Turkigu ka samayn doono ee gaaska dabiiciga ah ayaa lagu sheegay 473.8 milyan oo mitir cubic, taasoo abuuri doonta dhaqaale awood leh oo ku dhici doona gacanta DawladdaTurkiga.

Dhinaca Turkiga ayaa wajahaya caqabado adag oo durba kaga yimid dalalka deriska laah oo uu kamid yahay Giriigu, isagoo ku andacoonaya in aysan jirin sharciyad ogolaanaysa in Dawladda Turkigu ay kaligeed ka faa’iidaysato khayraadka baddaas, balse loo baahan yahay in wada hadal iyo is fahan laga gaaro.

Balse Dawladda Turkiga ayaa dhankeeda ku adkaysanaysa inay sii xoojin doonto mowqifkeeda ku aadan soo saarista gaaska dabiiciga ah isla markaana aysan cidna u daba fariisan doonin qaybta ay ku leedahay badda Minitraneian-ka.