Shariif Xasan “Waa sunna in dalka taladiisa qoray isku dhiib laga dhigo doorashadane ay ku dhacdo si nabad ah..”

Madaxweynihii hore ee maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ee Shariif Xasan Shiikh Aadan oo maanta marka uu soo gaaray magaalada Muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu ka hadlay xaalada guud ee xiligan uu dalka marayo.



Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa sheegay in xiligaan aysan ahayn xili mucaarad iyo muxaafad loo kala safto kaliya, balse uu sheegay inuu loo baahanyahay in aragtiyada la isgu geeyo doorashada guud ee dalka ka dhici doonta, si horay loo sii wado islamarkaana dalka uusan ka hoos marin heerarkii horay loo soo maray.

“Waa sunna in dalka taladiisa qoray isku dhiib laga dhigo doorashadane ay ku dhacdo si nabad ah oo aan khilaaf dhalin, doorashada ayuu sheegay in laga wada qeyb qaato ruux walibana calafkiisa uu qaadan doono,waxaan moodayay in ley hilmaamay blse may dhicin mar haddii si heer sareysa leysoo dhaweeyay”.

Madaxweynihii hore ee Koofur Galbeed ayaa sheegay in sunna ay tahay dalka taladiisa qori isku dhiib ay tahay , islamarkaana waxaa uu ku baaqay in doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda, isagoona ka digay khilaaf siyaasadeed oo ka dhasha doorashada.