Maxaa la gudboon madaxweyne Farmaajo oo muddo bil ah ku magacaabi waayay Ra’iisul Wasaare?

“Madaxweynaha muddada uu kusoo magacaabi karo Ra’iisul Wasaaraha waa 30 maalmood. Haddii ay soddonkaas maalmood ka dhammaato, haddana wuxuu qaab maamul ah ula soo xidhiidhi karaa guddoomiyaha baarlamaanka, isagoo ka dalbanaya in waqti macquul ah oo dheeraad ah loogu daro si uu, wadatashiyo dheeraad ah usoo sameeyo ugu dambeynna ugu soo magacaabo Ra’iisul Wasaaraha. Marka u maleyn maayo in dhib dhinaca dastuurka ah ama mid siyaasadda ah uu ka imaanayo arrintaas.” ayuu yidhi danjiraha.

Waxa uu sidoo kale sharraxay arrin in muddo ahba la isla dhex marayay oo ku saabsan inuusan jirin qodob sharci ah oo dhigaya in madaxweynaha la siiyo 30 maalmood oo kale.

Xildhibaan Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya in mudadadii hore kaddib uu madaxweynaha dib ugu laabanayo Golaha Shacabka iyo in kale.

“Horayba way u dhacday in madaxweyne uu ku filnaan waayo waqtigii loo siiyy in uu howshaas ku fuliyo, xitaa waxaa horay u dhacday in Ra’iisul Wasaare uu golihiisa wasiirrada kusoo dhisi waayo muddadii loo qabtay, laakiin mar kasta waxaa jira waqti caqligal ah oo loo kordhiyo. Ma jiro waqti cayiman laakiin sida caadiga ah waa 30 ilaa 45 maalmood, hadda 30-kii cisho way dhammaadeen, waxa la fili karo waa labo isbuuc oo kale.”