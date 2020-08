Al-Shabaab oo goob fagaare ah mar qura ku toogatay Deegaan ka tirsan Gedo Afar ruux .

Xarakada Al-Shabaab ayaa fagaaro ku yaalla degaanka Ceel-Cadde oo ka tirsan Gobalka Gedo waxaa ay ku toogteen Afar ruux oo ay u jeediyeen Eededyn kala duwan iyo inay la Shaqeynayeen dowlado Shisheeye.



Afarta Ruux ayaa waxaa ay kala ahaayeen Cabduqaadir Maxamed oo ay ku eedeeyene in uu u Shaqaynayay Sirdoonka dowladda Maraykanka.

2: Ciise Cismaan Geelle oo ay ku eedeeyeen in uu u Shaqaynayay Sirdoonka Dowladda Itoobiya oo Ciidamo farabadan oo ka tirsan AMIOSM ay ka joogaan Gudaha dalka Soomaaliya.

3: Cabdi Casiis Xassan Cabdi oo ay sheegeen in uu u Shaqeeynayay Sirdonka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ay dagaal kula jiraan.

4: Aadan Xassan oo ay ku eedeeyeen in uu u Shaqaynayay Sirdoonka Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana dhamaan Afarta Ruux ay ku toogteen Fagaaro ku yaalla degaanka Ceel-Cadde,waxaana Goobta ku sugnaa qaar kamid ah dadka degaanka oo ay isugu yeereen.

Maxamed Nuur Geedi Hilowle