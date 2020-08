Qeybtii 1aad: Qof go’ay iyo roob galbeed haduu galbado midkoodna gadaal uma soo noqdaan

Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh siyaasadda waad ku galbateene ee gadaal u qaada tilaabadiina.

Qaybta 1aad: Sheekh Shariif Sheekh Axmad.

MW Sheekh Shariif waa in uu gorowsadaa in siyaasada uu ku fashilmay, kuna haboonayn in uu mar 3aad isa soo sharaxo, wanaag uma aha Beelweynta Mudulood sida ay wanaag ugu jirin Dalka.

Yuu nagu noqon Danjire Maxamed Axmed Cadoow.

MW hore marbaa talada Dalka loo dhiibay taasna kuma ay imaan karti iyo aqoon uu u leeyahay Dowlad iyo Nidaamka ay ku dhisan tahay, hase ahaate sida aan horayba u soo sheegnay ayaa suurta gelisay heshiis hosaad dhex maray Alaha u naxariiste RW hore Nuur Xasan Xuseyn (Nuur Cadde) iyo Beesha Caalamka, ujeedada laga lahaana horay ayaan u sheegnay.

MW hore 4ta sano uu soo hogaamiyay Dalka ayaa ku filan, 4 sano oo aan la ogayn waxa uu Dalka uu u qabtay iyo hor’umarka uu garsiiyay, in uu dhibka iyo mushaakilaadkii sii kordhiyo mooyee, fa’iido kale oo laga filan karo loo ma jeedo.

Wuxuu mas’uul ka noqday ilaa iyo haddana mas’uul ka yahay madaama uu ahaa Hogaanka Dalka mushkilada naga haysato Kinya ee ku aadan dooda Badda.

Goorta laga waraystayna wuxuu ku jawaabay Soomaaliyoo idil ayaa maqashay.

Haddii mas’uul Qaran uu hadalkiisa saa yahay, jawaabta waa xagiina.

Wuxuu iska horkeen oo colaad ka dhex abuuray ilaa iyo haddana aan xal loo helin Beelweynta Mudulood, Xad gudubyo siyaasadeed iyo dafiraad xaq ay weligood lahaayeen Beelo ka tirsan Beelweynta Mudulood isagoo u buradeeyay kuwa u dhow, isagoo aan marna isku dayin in uu wax ka qabto degaanka uu kasoo jeedo iyo dadka ku nool ilaa iyo haddana ay la tacaalayaan sanad walbo fatahaad iyo nolol xumo.

Balanqaad uu fuliyay ayaa jirin saa Doorashadiisa wax barnaamij uu watay ayaaba jirin.

Waxaa Dowladiisa lagu xasuustaa xasuuqii Hotel Shaamo 2009 ay ku naf waayeen Prof. Ibraahim Caddow, Dottoressa Qamar Aadan Ali, Dr. Axmad Cabdulaahi Wayeel iyo arday tiro badan.

MW hore maaha nin mar labaad lagu aamini karo Hogaanka Dalka, in 4 sano kale hadda Soomaaliya laga lumiyo waa wax aqliga aan ogoleen.

In uu doorasho ku soo baxayn isagaa kaaga xog ogaal badan, hase ahaatee anagoo dib u fiirinayno 2di jeer uu ku guuldaraystay doorashooyinka uu galay, aan isku dayno in aan u saadaalino natiijada uu kala kulmi karo Doorashada 2021 ee fooda nagu hayso.

1. Dorashadii 2012, wareegii 3aad oo ay isugu

soo hareen asaga iyo Xasan Sheekh, waxaa

looga gulaystay 190 – 79 cod, 120 cod ayaa

looga gulaystay.

2. Dorashadii 2017 wuxuu ku haray wareegii

2aad asagoo helay 49 cod.

Dorashadaas uu Farmajo ugu gulaystay

Xasan Sheekh 184 – 97cod.

Doorashada waxay ku ekaatay wareegii 2aad.

Hadda, doorashada la filayo 2021 maxaan filan karna in Sheekh Shariif uu kala kulmi karaa anagoo fiirinayno natiijooyinkii 2dii mar uu tartanka ku guul daraystay codka uu helayna 79 iyo 49.

Siida muuqato codka uu helay hoos u dhac weyn ayaa ku yimid, Doorashada 2021 maxaan dhihi karnaa?

Xildhibaanka imaan doono waa mid isbadal doon ah, mid rabo in uu baal cusub u furo Soomaaliya iyo Shacabka.

In uu qabto wuxuu qaban waayay 4tii sano uu Madaxweyne hore ahaa in Hogaanka Dalka mar kale lagu aamino waa aqli xumo iyo garasho la’aan.

80% Shacabka Soomaaliyeed maanta raali kama aha mana ogolo, yeelina maayo in Sheekh Shariif, Xasan Sheekh iyo kan hadda joogo Farmajo ay dib ugu soo laabtaan Hogaanka Dalka madaama ay ku fashilmeen kuna sifoobeen maamulxumo, sharci ku tumasho, Musuq-maasuq, nin jeclaysi, eex, xatooyo Qaran iyo caburin.

Qaybta 2aad: Xasan Sheekh Maxamuud.

Dr. Abuukar Nuur Xuseyn.