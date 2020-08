Dowladda FS oo amar culus ka soo saartay howlaha hay’adda Care ka waddo dalka

Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa amar ku bixisay in la hakiyo gebi ahaanba howlaha hay’adda Care international ka waddo dalka Soomaaliya, kaddib markii lagu eedeeyay inay lugaha la gashay arrimo ka baxsan howlihii looga bartay.

War qoraal ah oo ka soo baxay sii hayaha wasiirka waxbarashada C/llaahi Goodax Barre ayaa lagu amray madaxa hay’adda Care Somalia Iiman Cabdullaahi uu dalka uga baxo muddo 24 saac gudahood ah, bacdamaa sida uu sheegay wasiirka faragelin ku sameeyay hannaanka waxbarashada dalka.

Amarka la dul dhigay hay’adda caalamiga ah ee Care international qeybteeda Soomaaliya, waxaa kale oo lagu eedeeyay inay qaaday tallaabooyin dhinaca waxbarashada ah oo aanay fasax uga heysan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya.

CARE international is one of the charities I personal support & make regular donations to & I am very happy with their work. It will be nice if the federal Somali government can tell us clearly how it's work is politicised, please stop using codes and vague statements! Unhelpful

— Dr Warsan Cismaan Saalax (@SalehWarsan) August 21, 2020