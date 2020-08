DADWAYNUHU HA CODEEYO 2021 KUWA INOODIIDAN WAA CADAW INA TIJAABIYAY

By

Dalka soomaaliya waxaa iskaleh soomaali.waa dal qani ah oo dunida cid walbaa ogtahay,hayeeshee dadka dalkaan iska leh ee soomaaliyeed ayaan wali u gudbin in ay kafaa iidaystaan dhulkaa illaahay siiyay ee hodanka ah.dhibka uugu waynina waxaa weeye waa dal aan lahayn dawlad hanatay bad iyo bari iyo cirba.sida culimada aduunka iyo aqoon yahanadu qabaan guud aahaan caalamka oo dhan aniguna aan si aada u aamin sanahay ayaa ah,nolol sharafleh basharku ma helo haduusan dawlad lahayn.

Hadaba dawlad nimadu waa waajib,waana lagama maarmaan umadeed. dala dunida majiro oo qiimo malaha haduusan dawlad lahayn lagumana sheego meel nololi ka jirto dadba ha dhex socdaane. dadka soomaaliyeed waxay xayaatada aduunka ku silic sanyihiin nus qarni,malaha heerka nololeed ee uu ku nool yahay aadamuhu oo ah sharaf iyo cizi. waa arin aad u xanuun badan oo murogo leh dadkeena soomaaliyeed ee silcaya gudaha iyo dibadaba,sabab ah dawlad la aan.

Dalkeena waxaa laysku dayay in dib loo helo dawladnimadii aan gacmaheena ku burburinay 1991. waxaa soomaray madaxweyne cali mahadi oo laga filaayay in uu dalka caymiyo,waxaa kuxigay madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan oo isna laga sugaayay in uu dalkeena badbaadiyo oo dawladnimadii sooceliyo,waxaa kuxigay cabdullahi yusuf isana sidoo kale laga sugaayay,waxaa ku xigay sheekh shariif isna laga sugaayay sidoo kale,waxaa ku xigay xasan sheekh,waxaana ku xigay dawlada hada jirta ee uu hogaaminaayo farmaajo.

intaas oo dhami hal wax unbaa labaadi goobaayay oo ah dawladnimo dalka oo dhan hanata.hadaba dadaalo farabadan madaxdaasi way soo sameeyeen markhaatibaanu kanahay cidwalbaa waxay tahay iyo wax qabatay mudadii talada dalka loo dhiibay.dawlada hada jirtaa waxay halkii kasii anbaqaaday dadaalkii hore,waxayna la timid isbadal dhab ah iyo wax qabad fiican oo muuqda mudo yar gudahood,taasoo dalkeenu ku talaabsaday,dhanka dawlad wanaaga,dhaqaalaha,nabad galyada,isku duubnida dadweynaha iyo dawlada,wax qabadkani wuxuu dan u yahay umada soomaaliyeed ee dalkaan iskaleh.caasimadii dalkeena waxay yeelatay maqaam,waxay dib u sooceshatay quruxdii iyo bilicdii ay caanka ku ahayd.

Ma oranayno dawladu wax walbay qabatay,laakiin kama xaqirayno waxaa muuqda ee hormar ah ee ay dalkeena gaarsiisay. waxbadana waa inoo dhiman yahay,oo dalkeenu waxa uu u baahan yahay in qofkastaa dhankiisa ka dhisaa.hadaan intaa ka gudbo

Labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland waxaa soomaali oo dhami ogtahay in ay kataliyaan laba nin oo mid waliba ku joogo kursiga xaaran. Madaxweynaha Puntland siciid dani wuxuu ku helay kursigaa tooko ahaan ama kaltan ahaan oo kursiga madaxweyne ee puntland waa mid dikteeytar ku dhisan ah in hal jifo oo kamid ah beelaha soomaaliyeed ee halkaa dagan ay xiratay. 22 sanadood iyagaa fadhiya mana ogola dimuqraadiyayd iyo sinaan,laakiin mogdisho iyo dawlada dhexe ee soomaaliyeed ee fadaraalka ah waxay ku ee deeyaan dimuqraadi maha!!!!

Dani kuma imaan sanduuq shacabku codeeyeen,sidaa daraadeed soomaaliya oo dhana waxay la doonayaan in aan shacabka loo ogolaan sidaa Puntland kajirtaba 22 sanadood in ay codeeyaan marnaba. maxaayeelay hadii dadka la xoreeyo oo codkooda dhiibtaan,waxaa shaki galaaya in ay soobaxaan,sidaa daraadeed waxay doorbideen in ay sidan ku haystaan kursigaa yaroo Puntland waligoodba.mana cajab galinayso dawlad rasmi ah oo soomaaliyeed oo dalkeena ka hana qaada.

Ahmed madoobe isagu xoog buu ku joogaa kursiga, toban sano ayuu ku fadhiyaa kursigaa waxaana hogaamiya oo isaga laga xukumaa dhab ahaan Puntland.isagu isma arko dikteeytarnimadiisa laakiin wuxuu ku doodaa farmaajo ayaa raba in uu soonoqdo oo ku darsado!!! hadaan intaa ka gudbo

Dawlado shisheeye ayaa kadanbeeya dawlad goboleedyada diidan in dalkeena ay ka hanaqaado dawlad dhexe oo dalka hanata,waxayna iyagu wakiil u yihiin dawladahaas waxayna siiyaan sirta iyo arimaha dalkeena iyo dawladeena soomaaliyeed ee hada jirta. waxay hore u soo hortaagnaayeen dawlad kastoo ka dhalata dalkeena.waxay doonayaan in shacabka soomaaliyeed uu waligiiba isu haysto qabiil qabiil iyo gobol gobol oo aan lahelin dawlad soomaaliyeed oo shaqaysa. waxay sidan ku helaan lacag iyo kursi ah in ay qabiilkooda xukumaan. waxayna arkaan lacag oo kaliya diin malaha dhaqan malaha dal malaha dad malaha waxay arkaan oo kaliya lacag doolaraad ah. hadaan intaa ka gudbo

waxaa iyaga hada soo wajahday cabsi ah in mogdisho nabadoowdo,dawladu shaqayso dalku nabad noqdo,shacabka soomaaliyeed xoroobo oo sida dunida kale codkiisa wax ku doorto. waxay og yihiin hadii qof iyo cod noqoto in shacabka soomaaliyeed ogyahay khaa inul wadanka iyo wadaniga qof waliba kuu yahay. hadii dadwaynuhu codeeyaan dalkeenu wuxuu noqonayaa dal leh shacab waxdoortay oo ilaashanaaya dawladaas ay doorteen. hormar iyo ilbaxnimo ayaa lagaarayaa xisbiyo ayaa la noqonayaa,qabiilkii iyo dikteeytarkii meeshay kabaxayaan.tanay ogyihiin cadawgaas inagu dhex jiraa.hadaan intaa kagudbo

Dani iyo ahmed madoobe waxay tijaabinayaan,in ay khalkhal galiyaan,ama meeshaba kasaaraan in awooda gacanta loogaliyo shacab weynaha soomaaliyeed oo ay kadibna doortaan qofkay rabaan 2021 hadii illaahay idmo.Arintana waxay kaga helayaan shisheeye aduun lacageed. mana doonayaan in indhahoodu arkaan shacab soomaaliyeed oo xor ah oo si xor ah codkooda u dhiibanaaya qof iyo cod.ma doonayaan sida dawladaha aduunka in aan yeelano hal madaxweyne,hal caasimad,hal calan oo aan ahaano haldawlad oo ah soomaali.waxana waxaa kashaqeeyay xili aad ufog cadawga soomaaliyeed oo ah dawlado.

Ninka dalkiisa sirtiisa ugudbiya dawlado shisheeye waa tiirka xukunkiisu.nasiib daro wali kuwii noocaa ahaa xukunkoodu ayaa ina hortaagan oo isla saxsan.wadaniga soomaaliyeed waa xisaabinayaa dhaqdhaqaaqa cadawga gudaha mana nihin kuwo wax ilooba,nin walbana wuxuu dalkaan ka galay maha mid laga haray.hadaan intaa ka gudbo

Dhaqanka soomaaliyeed geedka iyo golaha rag ku balamo,iyo ragii gogosha dhigay midna laguma balan furo,markaa xaal baan siiyay tolkeey dhuusamareeb waxaanse ku faraxsanahay sida dawlada galmudug iyo magaalada dhuusamareeb ay uugu guulaysteen wixii soomaali rabtay oo ah dawladnimo iyo in hore loo socdo qarana uma joogsado sidiisaba nin duday oo ay u qarsoontahay cadaw nimo fog oo qaran.

Qaabdoorasheedka dalkeena 2021 waxaa diyaariyay guduga doorashada qaranka ee madaxa banaan,waxaa dib u akhriyay oo turxan bixiyay baarlamaanka oo la horgeeyay,waa sixiixeen oo aqbaleen qaabkaas doorasho,kadibna sida sharcigu yahay waxaa loo gudbiyay aqalka sare waa turxan bixiyeen kadibna waa sixiixeen oo aqbaleen,kadibna waxay ugudbiyeen madaxtooyada iyo madaxweynaha oo isna akhriyay fahmay kadibna sixiixay shacabka soomaaliyeed hortooda. jubaland iyo puntland waxay kamid yihiin dadkaas oomaaliyeed ee sixiixay qaab doorashada dalka 2021.

Hadana waji kale ayay inoola yimaadeen oo ah waxaa soomaali oo dhami isku raacday anagu waa diidnay!! waxaan doonaynaa sida aan anagu wax u rabno in la yeelo anagaana idiin qorayna qaabka doorashada soomaaliya!! waxay qaadanayaan doorkii dawlada dhexe iyo maamul goboleed yadii kale intaba,markaa waxkale ayayba ismoodeen labadan gaban.haday awoodaa leeyihiin may dalkaba qabsadaan!!

