Puntland oo dalbatey in beesha caalamka goobjoog ka ahaadaan Shirka Dhuusomareeb

Shirka Dhuusomareeb waxaa cad in lagu heshiin doonin ugu danbeynna in faragelin shisheeye iman doonto. Dowladda Puntland waxeyba dalbatey in beesha caalamka goobjoog ka ahaadaan Shirka Dhuusomareeb.

2008- Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf, Dowladda Mareykanka ayaa ku qasabtey in xilka ka dego markii ay isqabteeb Ra’iise Wasaarihiisa, nabaddiina fogaatey.

20-kii Agoosto 2011 Kambala Accord ayaa lagu xaliyey khilaafkii soo kala dhexgaley Baarlamaanka iyo Xukuumaddii Ra’iise Wasaare ka ahaa Formaajo.

4 Abriil 2016 Garoowe waxaa ka dhacey heshiis dhex marey Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleed Puntland kadib khilaaf xooggan oo soo kala dhexgaley labada maamul. Khilaafkaas wuxuu ku saabsanaa hannaanka doorashadda 2016.

Puntland oo xilligaas Madaxweyne ka ahaa Cabdiweli Gaas ayaa diidey in ay qayb ka noqoto doorasho xildhibaanadda federaalka ku imaanayaan nidaamka 4.5. Dowladda Puntland waxey soo jeediyeen in qaab degmo lagu qaybsado xildhibaannadda. Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyaddii kalena waxey qabeen in 4.5 xildhibaanada ku yimaadaan sidaa darteed ayaa beesha caalamka soo faragelisey waxeyna Puntland lagu qasbey in nidaamka 4.5 la qaadato maamuladda kale.

Hadda sidii hore u dhici jirtey marka Soomaaldu is xallin waayaan, aabbihii weynaa ( beesha caalamka) baa soo kala dhex galaya oo xalin doona.

Ummad garaadka ka bislaan oo isxalin karin dhexdooda, sidee dowlad shaqeysa ku heli karaan islamarkaana ku noqon karaan qaran jira ?.

Ilyas Mohamud Hussein