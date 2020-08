MAAMULKA WARSHEEKH MAJO XAABIN MA MUDNA!!!

Warsheekh oo ka mid aheyd 9 degmo oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle loona qorsheeyey in laga hirgeliyo dhismaha goloyaal degaan ay dadku toos u soo dooranayaan ayaa nasiib u yeelatay iney noqoto degmadii ugu horeysay ee ku guuleysta in laga dhiso gole degaan, talaabadaas oo ku timid dadaalkii ay dadka degaanku ku bixiyeen in hawshaasi taabagal noqoto.

Maalmo yar ayaa ka harasan in golaha degaanka ee degmada Warsheekh uu sannadjirsado, runtiina waxay aheyd talaabo taariikhda gashay oo horey loo qaaday. Dhismaha maamulada degmooyinka oo ah qorshe hoos loogu daadejinayo nidaamka dawliga ah oo ay dadweynahu toos uga qeybgelayaan xukunka, waxuuna keenay in degaanadii laga hergaliyey mashruucan ay ku taalaabsadaan horumar dhinacyada kale duwan ee nolasha ah sida nabadgelyada, soo nooleynta adeegyada bulshada iyo kobaca dhaqaalaha.

Maamulka cusub oo u badnaa dhalinyaro waayo-aragnimadooda shaqo iyo aqoontooda ay kooban tahay, degaanka oo aan markii horeba laheyn ama aaneyba u dhameystiraneyn waxyaabahii aasaasiga ahaa ee bulshada loogu adeegi lahaa, Maamulka hirshabeelle oo aanu ka helin garab qabashadii looga baahnaa iyo dib u dhac ka yimid taageeradii laga filayey hey’adihii caalamiga ahaa Isla markaana qeybta ka ahaa qorshahii lagu dhisayey maamulada degmooyinka, arimahaas iyo qaar kale oo xiriira dhanka nabadgelyada waxay maamulka cusub ku keeneen niyad jab iyo in culeys baaxad lahi ka horyimaado.

Iyadoo uu maamulkan curdanka ahi la daalaa dhacayo culeysyadaas tirada badan ee soo food saaray ayaa maalmahii la soo dhaafay waxaa soo baxayey warar sheegaya iney jirto faragelin ka imaaneysay xubno ka baxsan maamulka kuwaasoo saameyn weyna ku leh degaanka in ay soo dhexgaleen maamulkii cusbaa aadna ugu dhexmilmeen ilaa ay gaartay in is faham la’aan ka dhex abuuranto maamulka taasoo keentay in xubnahii maamulka ugu sareeyey ay idaacadaha isu marayaan hadlo iska soo horjeedo kuna saabsan qaabka ay tahay in ay hawlaha maamulku qabanayo sida loo maareynayo iyo cidda loo adeegsanayo ee fulineysa hawlahaas.