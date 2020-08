Wasiirka Cadaaladda “Fal Dembiyeedkii ka dhacay Xabsiga Dhexe, waa in la ciqaabaa kuwii fududeeyay weerarkaasi..”

By

Wasiirka cadaaladda XFS Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji oo la hadlay Warbaahinta Dowladda waxa uu sheegay in baaris ka socoto Xabsiga Dhexe ee Xamar oo ay ku dagaalameen Ciidamada Asluubta iyo Maxaabiis.

Waxa uu sheegay in xogta la hayo ay ka weyn tahay howsha la doonayo in laga gungaaro, maadaama waxa xabsiga dhexe ka dhacay uu ahaa Fal-dambiyeed u baahan in la sameeyay ciqaabta ka dhalata.

Xasan Xuseen Xaaji sii hayaha Wasiirka Cadaaladda ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in lasoo gaba-gabeeyo baarista socota oo lagu ogaanayo sidii falkaas uu u dhacay iyo cidda fududeysay in hubka uu gacanta u galo Maxaabiista xiran.

Xeerarka lagu ilaaliyo maxaabiista ayuu sheegay in wax laga badalayo, iyada oo laga tusaale qaadanayo wixii gelinkii dambe shalay ka dhacay Xabsiga Dhexe ee Xamar oo ay suuragal tahay in dhacdooyin kale la abaabulo.

Laamaha ammaanka Dowladda iyo sirdoonka ayuu sheegay in ay baaris rasmi ah bilaabeen si cadaaladda loo horgeeyay dadkii ka dambeeyay ama fududeeyay israsaaseynta Xabsiga, waxa uu tilmaamay in su’aalo la weydiinayo maxaabiistii dagaalka gashay oo dhaawac ahaan loo qabtay.

“Baaritaan la xiriira sidii uu falkaas u dhacay ayaa socda, waxaana rajeynayaa in lasoo gaba-gabeyn doono oo laga daba tagi doono wixii dhacay, si loo helo ciddii sharcdiga loo horgeyn lahaa fal-dambiyeedkaas sababay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhex dhacay Xabsiga dhexe ee Xamar” ayuu yiri Sii hayaha Wasiirka Cadaaladda XFS.

Dhanka kale Su’aalo badan ayaa ku gedaaman dagaalka ka dhacay Xabsiga Dhexe, waxaana shaki la geliyay in dagaalkii dhacay uu ka bilawday hubka laga furtay Askarta ilaalada Xabsiga, waxaana dadka qaar ay ku tilmaameen weerar abaabulan oo u baahan baaris dhameystiran.