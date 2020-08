Dalku badbaadin ayuu rabaa ee si dhug leh u akhriso sirtaan

Asc ummadda Soomaaliyeed meel kastood joogtaan. Waxaan jecleystay inaan idinla wadaago xogo sir ah oo laga helay saaxiibo caalami ah iyo qatarta ku soo socota ummadda Soomaaliyeed. Qatartaan halista ah waxaa si wada jir ah u maleegaya waddamada Mareykanka, Ethiopia iyo dawladda Farmaajo. Sida waafaqsan sharciga caalamiga ah ee maamula heshiisyada dawladaha caalamka ay kala sixiidaan, “The Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT)” is an international agreement regulating treaties between states signed on 23 May 1969 and became effective on 27 January 1980 in Vienna, waxaa la saxiixay 23 Maayo 1969 wuxuuna hirgelay 27 Jannaayo 1980 ee magaalada Vienna. Heshiisyada haddii dawladaha gelay baarlamaankooda uusan diidin wuxuu hirgelayaa muddo 2_3 sano gudahooda. Mar haddii heshiiayadaan ay hirgelaan way adagtahay si loo soo celiyo (irrevokable). Tusaale ahaan, kiiskii muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya waxaa lagu fakaday in waqtigii Sheekh Shariif uu baarlamaanka Soomaaliya diiday inkastoo kenya ay heshiiskaas ka diiwaan gelisay Vienna. Taas ayaa u sahashay in Xasan Sheekh uu geeyo ICJ.

Waxaa hadda nagu socda qiyaano waddan laga gelo tii ugu weyneed. Farmaajo dhowr heshiis ayuu dawladda ethiopia la gelay waana diiday inuu heshiisyadaas baarlamaanka horkeeno. Waxaa sidaas kula taliyey dawladaha Mareykanka iyo ethiopia waana sababta ay u doonayaan in farmaajo sii joogo inta heshiisyadaan ka hirgelayaan.

Soomaaliyey xasuusta heshiisyadii 4ta dekadood iyo Abiy Ahmed hadalkiisa oo ahaa in “Soomaaliya iyo ethiopia ay hal waddan noqonayaan.” Heshiisyadaas waxay ethiopia geesay kana diiwaan gelisay Vienna si loo waafajiyo “VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES” which is an international agreement regulating treaties between states. Mar haddii heshiisyadaan hirgelaan lama soo celin karo (irrevokable). Waxaa lagu soo celin karaa oo kaliya in baarlamaanka Soomaaliya diidaa inteysan heshiisyadaan hirgelin.

Soomaaliyey xasuusta hadalladii madaxweynihii hore ee Mareykanka Mr. Jimmy Carter, 23/25 Aprile 1993 mar uu joogay aftadii loo qaadayey Eritrea inay ka go’do ethiopia: “it is unacceptable that ethiopian pipulation of 100 million not to have a sea port while a country with a populaion of 3 millon to have the longest coast on the continent of Afeica (Somalia)”. Isla hadalkaas waxaa ku celisay u qaabilsanaha arrimaha Africa ee State Department (US Assistant Secretary of State for African Affairs) Ms Jendayi Frazer in 2005 mar ay joogtay xarunta AUda ee Addis Ababa. Hadda, waa sababta Mareykanka iyo UNka ay u doonayaan farmaajo inuu u fuliyo riyadooda gadaalna uga riixayaan inuu sii joogo ilaa 2022. Mar haddii heshiisyadaan hirgelaan farmaajo looma baahna ethiopiana si sharci ah ayey Soomaaliya iyo dekedaheeda kula wareegeysaa. Waa gardarro garab og.

Soomaaliyey, damiir miyeydaan laheynina oo see ku oggolaateen in qiyaanada intaan la eg indhahiinna hortood lagu gelo. Weligeed yaan dawlad la helin haddiiba dawladnimada aan waddankeena ku dhumaneyno. War dulligan iska qabta intay goori goor tahay. Heshiisyada aan kor ku soo sheegay hirgelitaankooda bilooyin ayaa ka dhiman ee meesha ka kaca. Ilaaheyoow Adaa Marqaati ii ah ee naga badbaadi sheydaamadaan falalkooda.

Allahuma Ballaqtu.

Professor Othman Mahmood