Yoonis Khaliif ”Hal qof iyo hal cod 2021 macquul ma’aha in la sameeyo ee maxaa xal ah…”

In wadankeena ka dhaco doorasho qof iyo cod waa wax Ummadda Soomaaliyeed wada sugayaan.

Lakin waxaay u baahan tahay in waqti la geliyo oo si dhab ah looga shaqeeyo.

In shacabka dooran karo qofkii aay rabaan waxaa lagu gaari kara in la helo qodobadan hoos ku qoran

1.Amni leeysku haleen karo oo wadanka oo dhan ah..

2.In eey isku raacan sida Dowlada, xisbiyada iyo maamul goboleedyada.

3.in mudo ugu yaraan 10 sano ah la geliyo juhdi si loo gaaro..

Dowlada Madaxweeyne Mohamed Abdulahi waay dadaashay lakin mudada yar ee ka harsan xiliga doorashada waa arin aan surto gal eheen ineey qabsoonto doorasho qof iyo cod.

Waxaa muuqata in la joogo hadalkii uu ka digay gudoomiye Mohamed Osman Jawaari horaantii 2017 hadalkaas u gudomiyaha u dhigay in markii la gaaro 2019 in aan la ogeeyn sida aay noqon doonto doorashada.

Dowlada waxaa looga fadhiya ineey iska iloowdo xil kororsi si wadanka u galin marxalad qal qal siyaasadeed iyo nidam koo faraha ka baxa.

Shacabka Soomaaliyeedoow indhaha fura.