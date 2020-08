Sidee looga gudbi karaa caqabadaha haysta hannaanka waxbarasahda Soomaaliya?

Hadii aan tu’saale u soo qaadano waddamadda kasoo baxa dagaaladda sokeeye waxay la kulmaan su’aal laxidhiidha maadooyinka in barashadooda laxoojiyo mudan iyo kuwa ayba tahay inaan ardayda la barin. Maadada taariikhdu waxay ka mid tahay maadooyinka muranka dhaliya oy tahay in go’aan laga gaadho in ardayda loodhigo iyo in kale. Go’aan ka gaadhista arinkani waa mid wadareed. Rwanda oo billowgii ilaa badhtamihii 1990 soo martay dagaal sokeeye oo qadhaadh, madaxdii waddankaas hogaanka uqabatay dagaalkii sokeeye kadib waxay go’aan sadeen inaan maadada taariikhda la barin ardayda mudo 10 sano ah.