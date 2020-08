Baarlamaanka Soomaaliya dood dhif iyo naadir ah ka yeeshay jinsiga

Golaha Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ka dooday ajane ku saabsan jinsiga iyo kufsiga haweenka, waxaana halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose.

Xildhibaan Prof. Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka ayaa ka hadlay dastuuriyan inaysan ansax ahayn dood noocaan ah in ajande looga dhigo golaha, waana wax xadgudub ku ah haweenka iyo jinsiga qofka.

“Ajandaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid kahor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa oo sheegay ka xildhibaan ahaan in maanta laga doodo oo ajande laga dhigo mashruuc galmo.

Waxaa kale oo uu sheegay in ajandahaan aan lagu xusin cida soo diyaarisay, isagoona tilmaamay in meelo badan oo khaladaad ah ay ku jiraan isla markaana aanu waafaqsaneyn shareecada Islaamka oo dhaqan u ah shacabka Soomaaliyeed.

Xildhibaan Dalxa ayaa sheegay in Ilaahey SWT uu si cad u caddeeyay marka uu ka hadlayay labada qof ee isku tageysa, maantana waxaa caalamka ka jira in laba dumar ah is guursan karaan, sidoo kale laba rag ah is guursan karaan.

Wuxuu sheegay in diinta Islaamka ay si asluubeysan uga hadleyso labada qof ee kala jinsiga ah, wuxuuna hoosta ka xariiqay in mashruucan la soo min guuriyay.

Si kastaba ha ahaatee waxaa iyana halkaasi ka hadlay Xildhibaano taageeraya muhiimadda ansixinta golaha ee mashruucaasi, iyagoona aamin xildhibaanadaan inay wax ka tareyso tacadiyada lagula kaco haweenka.

Kalfadhigii shalay ee golaha Baarlamaanka oo muddo xileedkiisu ka harsan tahay saddex bil ayaa markii ugu horeysay waxa uu dood adag ka yeeshay arrimaha jinsiga iyo galmada oo horay hay’ado kala duwan u doodayeen in la horumariyo.

