Shir Beeleedyada kale muxuu uga duwan yahay?!!!.

3. Nin Naftiisa u huray in uu Dadkiisa Badbaadiyo, ma kula tahay in uu ka baqayo in Daar dheer oo uu leeyahay, uu ka jecelyahay Naftiisa?

4. Nin ayaa leh, Deegaankaan Annga umbaa leh, mid kale ayaa yiri: Deegaankaana Ununkaa leh. Kii hore Dambi ma ahan, kan dambe ayaa dambi ah. hadalku waa isku mid ee ma luuqadaan la isku fahmin,? English ku wada hadla, si aad isku fahamtiin, say it is ours.