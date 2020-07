Madaxweynaha Somaliland Oo Shacabka Ku Hambalyeeyey Munaasibadda Ciidal-Adxaha,

Dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu shacabka Jamhuuriyadda Somaliland uga digay in indho qabiil lagu eego arrimaha qaranka iyo madaxda qaranka xilalka kala duwan u haya, isaga oo usoo jeediyey in doodaha jira si qarannimo leh loo eego, “Meelaha ay ka jiraan shaqaaqooyinku ee u badan deegaan yar oo la isku haysto, Berked meel laga qodo, xoolo daaqeen, Beer iyo jago dalkuna waa inagu filan yahay, waana wada leenahay marka la is qabto si miyir qabta halloo maamulo, dadka waayeelka ah, rag iyo dumar, cirroole iyo carruurba inta la isugu tago khilaafka halkiisa hallagu qabto oo hallaga daayo khilaaf kasta oo yimaadda iyo doodaha yimaadda ee loo rogaya sida qabaliga ah, dood kasta oo qaranka ka dhexaysa in loo rogo qabiilo ma aha, shaqo qaran qofkii hayana in la qabiileeyo ma aha oo sidaas dawlado kuma dhismaan, waxaynu doonaynaa inaynu qabiilka ka guurno oo u dhawaanno dhinaca qarannimada oo wax walba si qarannimo ah loo eego,” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.