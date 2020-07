Prof. Xassan Iimaam ” Kheyre ma ahan cida fashiltay ee waa Farmaajo…”

Prof. Xasan Iimaam “Farmaajo wuxuu rabaa fashil dhamaantiis in uu u saariyo Xasan Cali Kheyre Isagana uu iska dhigo qof cusub oo hada dhashay ”

Waxaa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo Aanu ogoleyn siyaasaddu in ay tahay shirko oo lagula tartami karo, taas bedelkeedna uu Aaminsan yahay in siyaasad lagu kala adkaado.

“Madaxweyne Farmaajo 20 sano hadduu joogo doorasho hal qof iyo hal cod dalkaan kama qaban karo, doorasho yaa qabto doorasho waxaa qabto qof marka hore ogol siyaasaddu inay tahay shirko aniga iyo adiga aan tartami karno, kitaabka Madaxweyne Farmaajo kuma taalo in la tartamo, waxaa ku taallo in lagu kala adkaado”ayuu yiri Prof. Xasan Iimaam.

Wax alla wixii uu tirinayay Mursal oo uu dhahayay Kheyre ku fashilmay, ee Farmaajaa ku fashilmay, wuxuu rabaa sidii kuraastii la xawilayay wixii dambi ah in Kheyre dusha ka saaro, dadka Soomaaliyeed waa og yihiin weyna garan karaan Kheyre ma ahan cida fashiltay ee waa Farmaajo sababta waxay tahay asal ahaan Soomaaliya ma dooran Kheyre ee waxaa la doortay Farmaajo”ayuu yiri.

Prof. Xasan Iimaam ayaa tilmaamay in Madaxweyne Farmaajo uu dadka waxqabad uga dhigi jiray isla joogitaanka isaga iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre, balse maanta taas meesha way ka baxday wuxuuna doonayaa. in uu dadka ka iibiyo in cida fashilantay In uusan isaga ahayn ee uu Ra’iisul Wasaaraha yahay.